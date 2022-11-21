Denizli’de asayiş olaylarında 1 haftada toplam 87 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli’de asayiş olaylarında 1 haftada toplam 87 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli’de genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama emrine istinaden yakalanan 87 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Çalışmalar çerçevesinde 26 bin 130 kişinin GBT ve UYAP sorgulaması yapıldı. 375 umuma açık istirahat ve eğlence yeri ile geçici konaklama yerinin denetimi yapıldı. 5 umuma açık istirahat ve eğlence yerinde, kadınların gelen müşterilere konsomasyon hizmeti verdiği ve ‘Canlı Müzik Yayın Belgesi’ bulunmaksızın canlı müzik yayını yaptığı tespit edildiği, gerekli işlemin yapıldığı ifade edildi.

Geçici konaklama yerlerine yönelik yapılan kontrol ve denetimlerde, 9 ayrı adreste bulunan toplam 171 apart dairesi kontrol edildiği, 1 apart yetkilisine KBS sistemine bildirim yapmadığından dolayı 13 bin 391 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Yapılan çalışmalar neticesinde; 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği, 3 adet kurusu sıkı tabanca, 2 adet bıçak, 2 adet çalıntı otomobil ve 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.