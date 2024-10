Sosyal belediyecilik projelerine bir yenisini daha ekleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, üniversite eğitimi için şehir dışından Denizli’ye gelen kız öğrenciler için hayata geçirdiği Zübeyde Hanım Kız Konukevi’ni hizmete açtı. Herkesin mutlu olduğu bir şehir inşa etmek için sosyal belediyecilik anlayışıyla gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, “Denizli’de bir ilki daha hep birlikte başarıyoruz” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun eğitim camiasına kazandırdığı ve Kınıklı Mahallesi’nde konukevi olarak hizmet verecek Denizli Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Kız Konukevi törenle açıldı. Programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Gelecek Partisi Denizli İl Başkanı Aykut Yıldırım, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, DESKİ Genel Müdürü Egemen Emre Beşli, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşması yapan Başkan Çavuşoğlu, güzel bir hayal ile yola çıktıklarını belirterek, herkesin mutlu olduğu bir şehir inşa etmek için sosyal belediyecilik anlayışıyla gayret ettiklerini söyledi. Denizli’de her sektörün ayağa kaldırılması için dayanışmanın geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Çavuşoğlu, “Dayanışma yolculuğumuzu her geçen gün arttırarak sürdürüyoruz. Denizli’de yaşayan emeklilerimizden yeni doğum yapan kadınlarımıza, öğrencilerimizden kendisini idame ettiremeyen bakıma muhtaç insanlarımıza, her kesimin derdiyle dertlenip, herkesin sorunuyla hallenmek diye bir görevimiz vardı ve bu yolculuğumuzu beraber sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Denizli’de bir ilki daha hep birlikte başarıyoruz”

Yapısal belediyeciliğin ötesinde sosyal belediyecilik ve dayanışmayı şiar edindiklerini vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, “Uzun zamandan beri görülmeyen, fark edilmeyen ya da kendisine ulaşılmayan kesimler öncelikli kesimlerimiz oldu. Bugün de özellikle şehrimize üniversite eğitimi için geldikten sonra zorda ve darda hissedecek olan genç kızlarımızın, kardeşlerimizin de başlarını sokabileceği, gelecekle ve Denizli ile ilgili kaygı taşımamaları için yol arkadaşlığı yapma ihtiyacımız ve görevimiz vardı. Denizli’de bir ilki daha hep birlikte başarıyoruz. Özellikle kızlarımızın bu okuma isteklerinin törpülenmemesi, sorunlarını ortadan kaldıralım diye ilk olarak kızlarımıza ait konukevimizi bugün hep birlikte faaliyete açacağız. 44 kız öğrencimiz ile başladığımız bu yolculuğumuzu umut ediyoruz ki erkek öğrencilerimizle de devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Zübeyde Hanım’a minnetle...

Konukevinin ismini Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’dan aldıklarını açıklayan Başkan Çavuşoğlu sözlerine devam etti: “Bugün, kendi özgür vatanımızda, bayrağımızla, ezanımızla birlikte yaşayabiliyorsak; hayatının tamamını bu güzel ülkenin varlığına ve birliğine harcamış Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü dünyaya getiren, eli öpülesi bir anneden başka birinin de ismini vermemiz mümkün olamazdı. Çünkü Zübeyde annemiz bu evladı dünyaya getirip, bu topluma yararlı bir birey haline getirmemiş olsaydı, bugün birçok karanlığı yaşayan, belki kendi iç kaosuyla düşman postalı altında ezilen bir ülkede yaşamak zorunda olacaktık. Bugün ne bu kürsüler bizlere teslim edilecekti, ne de böyle güzel bir özgür vatanda yaşıyor olacaktık. Onun için bir kez daha Zübeyde annemizi rahmet ve minnetle anıyor, onun adını vermekten de büyük bir gurur yaşadığımızı, gurur duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum” dedi. Konuşmanın ardından Başkan Çavuşoğlu ve beraberindekiler Zübeyde Hanım Kız Konukevi’nin açılış kurdelesini kesti. Başkan Çavuşoğlu ve protokol üyeleri daha sonra Zübeyde Hanım Kız Konukevi’ni inceledi, burada kalan kız öğrencilerle sohbet etti.