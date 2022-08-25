Denizli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde ünlü pop müzik sanatçısı Fatma Turgut konseri düzenleyecek. Tüm vatandaşların davetli olduğu konser 30 Ağustos 2022 Salı günü 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda gerçekleşecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde ünlü pop müzik sanatçısı Fatma Turgut konseri düzenleyecek. Tüm vatandaşların davetli olduğu konser 30 Ağustos 2022 Salı günü 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda gerçekleşecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümü dolayısıyla dev bir organizasyona imza atıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde sevilen sanatçı Fatma Turgut konseri düzenleyecek. Muhteşem sesi ve şarkılarıyla tanınan Fatma Turgut’u hayranlarıyla bir araya getirecek Denizli Büyükşehir Belediyesinin konser organizasyonu 30 Ağustos 2022 Salı günü 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda saat 21.00’de başlayacak. Fatma Turgut’un birbirinden güzel şarkılarını seslendireceği konser ile Denizlililer 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu dolu dolu yaşayacak.

Başkan Zolan’dan davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sevilen sanatçı Fatma Turgut’un sahne alacağı 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri’ne tüm Denizlilileri davet etti. Zafer Bayramı’nın 100. yıl coşkusunu tüm Denizlililerle birlikte yaşamak istediklerini vurgulayan Başkan Zolan, “Bu güzel günde bir arada olup, zaferimizin 100. yıldönümünü coşkuyla kutlamak isteyen tüm vatandaşlarımızı 30 Ağustos 2022 Salı günü 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda saat 21.00’de gerçekleşecek konserimize bekliyorum” diye konuştu.