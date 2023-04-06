DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin 2021 yılında yurt dışından 6 bin 553 göç aldığı, buna karşılık 2 bin 288 kişinin de kentten yurt dışına göç ettiği bildirildi. Denizli yurt dışından en fazla göç alan 15’inci, yurt dışına en fazla göç veren 19’uncu il oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Uluslararası Göç İstatistiklerini yayımladı. Açıklanan yurt dışı göç verilere göre; 2021 yılında yurt dışından Denizli’ye göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre artarak 6 bin 553 kişi oldu. Aynı dönemde Denizli’den yurt dışına göç edenlerin sayısı ise 2 bin 288 kişi olarak gerçekleşti.

Gelen ve gidenlerin çoğu yabancı

Yurt dışından Denizli’ye göç edenlerin 2 bin 217’sinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu, 4 bin 336 kişinin ise yabancı uyruklu olduğu belirtildi. Denizli’den yurt dışına göç edenlerin ise 924’ünün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bin 364’ınının da yabancı uyruklu olduğu kaydedildi.

Denizli 2021 yılında yurt dışından en fazla göç alan 15’inci il olurken, yurt dışına en fazla göç veren 19’uncu il oldu.

Denizli 2020 yılında ise yurt dışından 3 bin 827 göç almış, 3 bin 155 kişiyi de yurt dışına göç vermişti. 2020 yılında Denizli’ye göç edenlerin 1 bin 652’sinin Türkiye Cumhuriyeti, 2 bin 175’sinin de yabancı uyruklu olduğu; Denizli’den yurt dışına göç edenlerin ise 646’ısının Türkiye Cumhuriyeti, 2 bin 509’unun da yabancı uyruklu olduğu belirtilmişti.