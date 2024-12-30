Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılına müzik ve eğlence ile merhaba demek için yılbaşı etkinliği düzenliyor. Yeni yıl coşkusu 31 Aralık 2024 Salı günü saat 21.30’da Delikliçınar Meydanı’nda gerçekleşecek etkinliklerle doruğa ulaşacak.

31 Aralık Salı akşamı saat 21.30’da başlayacak programda, sevilen DJ Ahmet Kömürcüoğlu ve enerjisi yüksek performanslarıyla tanınan MC Bayçelebi, yeni yıl heyecanını müzikle taçlandıracak. Ritim dolu bir atmosferde, Denizli halkı hep birlikte 2025’i karşılayacak. Eğlence dolu etkinlikte müzik ve dans, Denizlilileri bir araya getirirken, yeni yıl birlik ve dayanışma içinde karşılanacak. Eğlence dolu bu geceye katılımın ücretsiz olduğu, tüm Denizli halkının davetli olduğu ifade edildi.