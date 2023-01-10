DENİZLİ (İHA) – Meteorolojiden yapılar son değerlendirmelere göre, Denizli ve Uşak çevrelerinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlar bekleniyor.

DENİZLİ (İHA) – Meteorolojiden yapılar son değerlendirmelere göre, Denizli ve Uşak çevrelerinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden (BTUM) yapılan son değerlendirmelere göre, Ege Bölgesi’nde beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, bu gece saatlerinden itibaren Denizli ve Uşak çevrelerinde metrekareye 21 ile 50 kilogram, Denizli’nin güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli 51 ila 75 kilogram, 1200 metre üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

Beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar olmak üzere sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.