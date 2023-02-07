DENİZLİ(İHA) – Denizli Valiliği, deprem bölgesine yapılacak olan yardımların Merkezefendi EGS Kongre ve Kültür Merkezi Aynî Bağış Deposu Yönetimi, ilçelerde ise İlçe Kaymakamlıkları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde teslim alınacağı açıklandı.

DENİZLİ(İHA) – Denizli Valiliği, deprem bölgesine yapılacak olan yardımların Merkezefendi EGS Kongre ve Kültür Merkezi Aynî Bağış Deposu Yönetimi, ilçelerde ise İlçe Kaymakamlıkları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde teslim alınacağı açıklandı.

Denizli Valiliği tarafından yayımlanan açıklamada: “İlimizden deprem bölgesine yapılacak olan aynî yardımlar Valiliğimiz koordinesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yapılmaktadır. Aşağıdaki listede belirtilen eşya ve malzemeler, Merkezefendi EGS Kongre ve Kültür Merkezi Aynî Bağış Deposu Yönetimi, ilçelerde ise İlçe Kaymakamlıkları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde teslim alınacaktır.”

İhtiyaç listesi

Yapılacak yardımlarda kabul edilecek malzemelerin kullanılmamış olması gerektiğini belirterek ihtiyaç listesini yayımladı. Liste ise şöyle: “Eldiven, mont, bot, bere, çocuklar için mont ve kışlık giysi, tüplü katalitik soba, tüp, yatak, battaniye, powerbank, gıda kolisi (konserve), çocuk bezi, çocuk maması, kadın pedi, temizlik hijyen malzemesi.”

Teslim noktasının adresi Merkezefendi EGS Kongre ve Kültür Merkezi, irtibat numaraları ise 0505 313 25 95 ve 0530 426 72 70 olarak açıklandı.