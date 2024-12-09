Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 11’incisini düzenleyeceğini duyurduğu Denizli Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı, Isparta’daki helikopter kazasında şehit düşen askerler nedeniyle iptal edildi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, 10-11 Aralık tarihleri arasında Denizli 11. Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı yapacağını duyurmuştu. Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 askerin şehit olduğunun açıklanmasının ardından Denizli 11. Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı’nın iptal edilerek ileri bir tarihte düzenleneceği açıklandı.
Kaynak: iha