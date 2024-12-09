Geri geriye gelirken çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı Geri geriye gelirken çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 11’incisini düzenleyeceğini duyurduğu Denizli Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı, Isparta’daki helikopter kazasında şehit düşen askerler nedeniyle iptal edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 10-11 Aralık tarihleri arasında Denizli 11. Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı yapacağını duyurmuştu. Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 askerin şehit olduğunun açıklanmasının ardından Denizli 11. Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı’nın iptal edilerek ileri bir tarihte düzenleneceği açıklandı.

Kaynak: iha