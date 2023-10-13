Denizli’de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Turizm Fakültesi ev sahipliğinde 23. Ulusal Turizm Kongresi düzenlenen törenle başladı.

Denizli’de kent turizmine yön verecek 23. Ulusal Turizm Kongresi Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Turizm Fakültesi ev sahipliğinde otelde düzenlenen açılış programıyla başladı. Kongrenin açılış törenine Vali Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Rektörü Ahmet Kutluhan, öğretim üyeleri, otelciler ve davetliler katıldı. Kongrenin açılış konuşmasını yapan PAÜ Rektörü Ahmet Kutluhan, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel birçok etkinlik düzenlediklerini söyledi. Rektör Kutluhan, “23. Ulusal Turizm Kongresi dünyanın en güzel beldesinde Pamukkale’de yapmaktan çok gurur duyuyoruz. ‘Üreten üniversite’ misyonuyla ‘üniversite hayatın’ misyonuyla şehir ve bütünleşmek amacıyla yoluna devam eden Pamukkale Üniversitesi Denizli turizmine ülke turizmine büyük katkılar yapmaya devam etmektedir. Denizli öyle bir yer ki turizmin her alanlarına hitap edebilmektedir. Jeo parkları antik kentleri gastronomisiyle somut olmayan kültürel mirasıyla ve doğal güzellikleriyle ayrıca termal, sağlık turizmiyle, her kesime hitap edebilmektedir. Üniversitemizin bilim adamları hocalarımız yapmış olduğu bilimsel çalışmalarla ispatlandığı gibi bu bölgenin termal sularının antik çağlardan beri şifa dağıttığı bilinmektedir. Üniversite olarak bu termal suların bilimsel metotlarla termal sağlık turizmine hizmet etmesi için çok büyük bir tesis kurmuş bulunuyoruz” dedi.

“Denizli’de turizmin her çeşidi var”

Kongre’de kent turizmiyle ilgili bilgiler veren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’da “Turizm gezmek demek, dinlenmek demek, eğlenmek demek, görmek demek, ilgilenmek demek. Turizm sektörü her geçen yıl hem dünyada hem ülkemizde artarak devam ediyor. İletişimin ve ulaşımın hızlanmasıyla kolaylaşmasıyla artık daha önce gitmeyle ilgili hayal edemediğimiz birçok yere gitme noktasına gelmiş durumdayız. Dünyanın diğer ucundan da Denizli’mize ülkemize yoğun turistlerinde geldiğini görüyoruz” diye konuştu.

“Denizli güçlü turizm potansiyeline sahip”

Son olarak kürsüye çıkan Vali Ömer Faruk Coşkun da “Hem ulusal hem de uluslararası alanda son derece önem taşıyan Turizm sektörü, zamanın ruhuna uygun olarak sürekli gelişiyor ve değişim gösteriyor. Değişen sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlerden doğrudan etkilenen bir yapıya sahip olan sektör özellikle pandemiyle birlikte büyük bir düşüş yaşadı ve turizmde sürdürülebilirliğin ve alternatif turizm alanlarının önemi bir kez daha ortaya çıkardı. Dünya Turizm Örgütü verilerine göre uluslararası turizm hareketliliği 2023 yılın ilk 6 ayında pandemi öncesindeki turizm hareketliliği sayılarının yüzde 84’üne ulaştığını görüyoruz. Denizli’miz, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgelerini birbirine bağlayan bir geçiş güzergâhında olması nedeniyle oldukça önemli ve avantajlı bir konumda yer almaktadır. İlimiz turizm çeşitliliği bakımından da küresel manada ziyaretçilerin oldukça dikkatini çeken birçok özelliği uhdesinde barındırıyor. Denizli’mizin tarihi, kültürü, İklimi, konumu, doğal güzellikleri ve yöresel ürün zenginliği bakımından güçlü bir turizm potansiyeline sahip olduğunu biliyoruz. Dünyaca ünlü tekstil ürünleri, eşsiz Pamukkale Travertenleri, termal suları, antik kentleri, doğası ve açık hava aktiviteleri ile 12 ay boyunca ziyaretçi ağırlıyor” ifadelerini kullandı.

3 gün boyunca devam devam edecek Ulusal Turizm Kongresi’nde sektörün tüm paydaşları arasında güçlü bir iş birliğine sağlanacak. Farklı ilçelere geziler düzenlenecek. Sunumlar ve açık oturumlar gerçekleştirilecek