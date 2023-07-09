Son iki dönemdir MHK yönetiminde yer alan Ahmet İbanoğlu, Türkiye Futbol Adamları Derneği Denizli Şubesinin yapılan Genel Kurulunda Başkan seçilerek görevi Mustafa Baysal’dan devraldı.

Türkiye Futbol Adamları Derneği Denizli Şubesi Genel Kurulu 06 Temmuz 2023 Perşembe günü gerçekleşti. 1988 yılında kurulan ve ilk olarak başkanlığını Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlarından emekli Orgeneral Yılmaz Tokatlı’nın yaptığı TÜRFAD, Türk futbolunun gelişimi için projeler üretip; spor kulüplerine, kamu kurum ve kuruluşlarına görüş, uyarı ve destek vermek, işbirliğinde bulunmak gibi sorumluluklar üstleniyor.

1981 yılında TFF’de futbol hakemi olarak başlayan kariyerinde, uzun yıllar Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yapan Ahmet İbanoğlu, 2022-2023 sezonunda iki dönem Merkez Hakem Kurulu içinde yer aldı. 17 yıl Türkiye Profesyonel Liglerinde hakemlik yapan İbanoğlu, ardından 16 yıl Süper Lig Hakem Gözlemcisi, TFF Futbol Hakemleri Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İcra Kurulları Üyeliği, Hakem Eğitimciliği ve Hakem Mentörü gibi görevleriyle hep Türk Futbolunun içinde yer aldı. Tek aday gösterilerek Genel Kurulda Başkanlığa getirilen İbanoğlu, önceki dönem başkanı Mustafa Baysal’dan görevi devraldı.

Türkiye Futbol Adamları Derneği Başkanı Ahmet İbanoğlu, bugüne kadar TÜRFAD’da başkanlık yapan değerli futbol adamlarına emekleri için teşekkür ederek, aldıkları sorumluluğun bilinciyle hizmet edeceklerini, “mevcut projelere yenilerini ekleyerek yönetim kurulundaki arkadaşlarımla Türk Futbolu için çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerinde bulundu. Her ilde şubeleri bulunan TÜRFAD’ın yeni göreve gelen Denizli Şubesinde ki 5 kişilik Yönetim Kurulu, Denizli’de futbolun içinde yer almış tecrübeli isimlerden oluşuyor.