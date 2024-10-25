DENİZLİ (İHA) – Denizli Ticaret Odası (DTO), üyelerine 2024 yılı ikinci dönem aidatlarının son ödeme tarihinin 31 Ekim 2024 Perşembe günü olduğunu hatırlattı.

Denizli Ticaret Odası (DTO), üyelerine yönelik yaptığı açıklamada, 5174 sayılı Kanun’un 24 ve 25’inci maddelerine göre, yıllık ve munzam aidatların Haziran ve Ekim aylarında iki eşit taksitte ödenmesi gerektiğini ve 2024 yılı ikinci dönem aidatlarının son ödeme tarihinin 31 Ekim 2024 Perşembe günü olduğunu hatırlattı.

Aidat ödemeleri için çeşitli yöntemler sunuluyor. Üyeler, DTO’nun internet sitesi üzerinden kredi kartı ile ödeme yapabilecekleri gibi oda veznesinden nakit ya da kredi kartı ile de ödeyebiliyorlar. Ayrıca Ziraat Bankası Denizli Şubesi’nin TR67 0001 0000 8437 1029 6950 01 ile Halk Bankası Saltak Caddesi Şubesi’nin TR28 0001 2001 3170 0016 1000 54 numaralı IBAN’ları aracılığıyla nakit ödeme imkanı da sağlanıyor. Mükellefler anlaşmalı bankaların online ödeme menülerinden de işlemlerini gerçekleştirebilecek. Geçmiş dönem aidatlarını ödemek isteyen üyeler için ise World, Maksimum ve Bonus özellikli kartlarda taksit imkânı bulunuyor.

Yetkililer, üyelerinden menfaatleri için belirtilen tarihlere dikkat etmelerini önemle rica ederken, aidat ödemeleri hakkında detaylı bilgi almak isteyenlere ise 0258 295 00 40 numaralı telefondan ya da 0539 656 2000 numaralı WhatsApp hattından kendileriyle iletişime geçebileceklerini duyurdu.