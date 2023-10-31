DENİZLİ (İHA) – Denizli İl Genç Girişimciler Kurulu (GGK) İcra Komitesi Başkanı belli olurken, Uğur Erdoğan, “Seçimimizin sonucu, hayırlı ve uğurlu olsun. Seçilen kardeşlerimizi kutluyor ve başarılar diliyorum” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Denizli İl Genç Girişimciler Kurulu (GGK) İcra Komitesi Başkanı Bekir Çakır oldu. Denizli Ticaret Odası’ndaki (DTO) seçime DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan da katıldı. Başkan Erdoğan, “Yarınlarımız bildiğimiz umudumuz olan gençlerimiz hem iş hayatında hem de sivil toplum kuruluşlarımızda varlar ve aktifler. Enerjilerini, şehrimizin ve sektörlerimizin gelişmesi için harcıyorlar. İyi ki varlar. Biz de her daim yanlarındayız. Seçimimizin sonucu, hayırlı ve uğurlu olsun. Seçilen kardeşlerimizi kutluyor ve başarılar diliyorum” dedi. Denizli’de genç girişimciler için yeni bir dönem başladığına dikkat çeken TOBB Denizli İl GGK İcra Komitesi Başkanı Bekir Çakır da TOBB Denizli Genç Girişimciler İcra Kurulu Üyelerine ve DTO Başkanı Uğur Erdoğan’a ilgi ve desteklerinden dolayı, önceki dönem GGK üyeleri ile yönetimine de hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Çakır, “Bize duyulan güveni boşa çıkarmayacağız. Denizli’de genç girişimcilere öncülük etmeye çalışacak ve Türkiye Yüzyılı’na genç girişimcilerimizin damgasını vuracağız” dedi.

TOBB Denizli İl GGK İcra Komitesi üyeleri, yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. DTO hizmet binasındaki toplantıda seçim heyecanı da yaşandı; üyeler sandık başına gitti. Üyelerden Bekir Çakır, TOBB Denizli İl GGK İcra Komitesi Başkanlığına seçildi. Mehmet Kartoğlan, Musa Yılanlı, Murat Ali Can Gülbaş, Yunus Emre Doğan, Halil Yazıcıoğlu, Semih Çerezci ve Ömer Fahri Kartoğlan da başkan yardımcıları oldu.

“Genç girişimcilerimize güvenimiz tam”

Genç girişimcilere büyük önem verdiklerini ve seçim sürecini yakından takip ettiklerini söyleyen DTO Başkanı Uğur Erdoğan, İl İcra Komitesi Başkanı Bekir Çakır ile İl İcra Komitesi Başkan Yardımcıları ve üyelerini tebrik ederek başarılar diledi. Başkan Erdoğan, “Yeni dönem hayırlı ve uğurlu olsun. Genç girişimcilerimizi, müreffeh yarınlarımızın teminatı olarak görüyoruz; onlara güveniyoruz. Seçim sürecini yakından takip ediyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin, girişimciliğin özendirilmesi ve sürdürülmesi gibi çok önemli bir misyonu var. Bünyesinde faaliyet gösteren TOBB Genç Girişimcilik Kurulumuz da bunun omurgasını oluşturan en önemli iki unsurdan biridir; Türkiye’nin en büyük girişimci ağıdır. Bizler de var gücümüzle Denizli’mizdeki genç iş insanlarımıza öncülük etmeye, çalışmalarında destek olmaya ve iyi birer girişimci olarak yetişmelerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Gelecek nesiller yani girişimcilik tabiriyle geleceğin patronları olan gençlerimiz, ülkemizin kalkınma mücadelesinin dinamizm kaynağı ve temel direğidir. Onun için hem genç girişimcilerimizi hem de çalışmalarını çok önemsiyoruz. Başkan seçilen genç kardeşimiz Bekir Çakır ile yine seçimle belirlenen yardımcılarını ve onlarla çalışacak il icra kurul üyelerimizi, tebrik ediyorum; görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

“Genç girişimciler olarak Türkiye Yüzyıl’ına damgamızı vuracağız”

TOBB Denizli İl GGK İcra Komitesi Başkanı Bekir Çakır ise büyük bir heyecan ve inançla yola çıktıklarını, kendilerine gösterilen güveni asla boşa çıkarmayacaklarını söyledi. Çakır, “Denizli’nin genç girişimcilik potansiyelini arttırmak öncelikli gayemizdir. Genç girişimcilerimize rehberlik edeceğiz; destekler ile yeni fırsatlar sunacağız. Gençlerimizin iş dünyasındaki başarısını artırmak için üzerimize düşeni fazlasıyla yapmak istiyoruz. Yenilikçi, nitelik ve nicelik yüklü fikirlerini hayata geçirmelerine imkan tanıyan projeler geliştirmelerine ve iş dünyasında daha fazla ses getirmelerine yardımcı olacağız. Gençlerimizin yolunu açmak ve daha da güçlenmelerini sağlamak için gayret edeceğiz. Kararlıyız, azimliyiz ve bize verilen sorumluluğun farkındayız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışacak şekilde Denizli gençliği olarak daha güçlü ve rekabetçi bir Türkiye için, omuz omuza çalışacağız. Türkiye Yüzyılı’na Türk gençliğinin, genç girişimcilerimizin damgasını vuracağız” dedi. Çakır, DTO Başkanı Uğur Erdoğan ile TOBB Denizli İl GGK üyelerine de kendilerine duydukları güven ve gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.