Denizli Ticaret Odası (DTO), geçen yıllara göre daha da artırdığı fuar organizasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Yeni yılla birlikte fuarlara yönelik çalışmalarına hız verdiklerini söyleyen DTO Başkanı Uğur Erdoğan, "Üyelerimizden talep olduğu müddetçe dünyanın dört bir tarafındaki sektörünün en önemli uluslararası fuarlarına heyetler göndermeye devam edecek, stant açan firmalarımızı yalnız bırakmayacağız. KOBİ’lerimiz bu sayede ihracata adım atsınlar ve ülkemize daha çok kazandırsınlar istiyoruz" dedi.

Denizli Ticaret Odası (DTO), aralarında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Aracı, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Önal ile Meclis Üyesi Öztürk Taştan, Nevzat Yakı, Hamdi Yılmazlı ve Derviş Gedik’in de bulunduğu gıda sektöründe faaliyet gösteren 40’tan fazla üyesiyle, Birleşik Krallık’ın en önemli gıda organizasyonlarından biri olan IFE (International Food & Drink Event) Londra Gıda Fuarı’na katıldı. 17-19 Mart 2025 tarihlerinde Londra’da düzenlenen fuar, farklı ülkelerden 1.500’ün üzerinde katılımcıyı bir araya getirerek, 30 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Türkiye’den çok sayıda firmanın ilgi gösterdiği fuarda, Denizli’den de bıçak üretim firması vardı. Fuar alanında Denizli’yi temsil eden tek firma yer aldı. Denizli’deki girişimcilik ruhunu ve üretim gücünü uluslararası arenada başarıyla sergileyen firma fuar boyunca yerli ve yabancı birçok profesyonelle bir araya gelerek önemli ticari bağlantılar kurma fırsatı yakaladı. DTO heyeti de firma yetkililerini yalnız bırakmadı. İşleri ve sektörleri hakkında bilgi alıp başarılar diledi.

"Profesyoneller için önemli bir platform"

Heyete başkanlık eden DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Aracı, organizasyonlarıyla ilgili olarak "ExCeL London Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen etkinlik, gıda ve içecek sektöründeki en son yenilikleri ve yeni trendleri keşfetmek isteyen profesyoneller için önemli bir platformdu. Katılımcılarına yeni ürünleri keşfetme, sektör liderleriyle ağ kurma ve ilham verici yenilikleri deneyimleme fırsatı sağladı" dedi.

"Denizli’nin girişimcilik bayrağını, uluslararası arenada bir kez daha dalgalandırdık"

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan da Denizli iş dünyasının küresel ticaret sahnesinde daha fazla yer alması için yürüttükleri çalışmalarına devam ettiklerine ve fuara katılan firmalar ile odalarının, Denizli’nin girişimcilik bayrağını uluslararası arenada bir kez daha dalgalandırdığına dikkat çekti.