Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ekibini güçlendiriyor. Çalışmalarını gece gündüz demeden aralıksız sürdürdüklerini belirten DTO Başkanı Erdoğan, Başkanlık Danışmanlığına Prof. Dr. Ersan Öz’ü getirdi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, ekibini güçlendiriyor. Prof. Dr. Ersan Öz, danışmanlığına getirildi. Prof. Dr. Öz’ü tebrik eden ve “Aramıza hoş geldiniz” diyen Başkan Erdoğan, “Denizli’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak sorumluluğumuz da beklentiler de oldukça büyük. Bununla ilgili çalışmalarımızı gece gündüz demeden aralıksız sürdürürken ekibimizi ve çalışma arkadaşlarımızı da artırarak ekibimizi daha da güçlendiriyoruz. Profesör Doktor Sayın Ersan Öz hocamız da bilgi, akademik, mesleki ve entelektüel birikimiyle bize güç verecek değerimize değer katacaktır. Başarılar diliyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

DTO ailesinin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Prof. Dr. Ersan Öz ise odanın ve Başkan Erdoğan’ın çalışmalarına elinden gelenin fazlasıyla katkı koymaya çalışacağını söyledi. Öz, “Başkanımızın takdire şayan çalışmalarını yakinen takip ediyordum. Bundan sonra ben de bu ekibin bir üyesi olarak katkı sağlamaya çalışacağımdan dolayı da oldukça mutlu ve heyecanlıyım. El birliğiyle, çok daha güzel işler yapacağımıza ve yeni projeler üreteceğimize inanıyorum. Kendisine bize bu imkânı tanıdığı için teşekkür ediyorum” dedi.