Başkent’e çıkarma yapan Denizli Ticaret Odası (DTO) heyeti, Anıtkabir’i ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti.

Başkent’e çıkarma yapan Denizli Ticaret Odası (DTO) heyeti, Anıtkabir’i ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti.

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Meclis Başkanı Salih Sarıkaya ile oda yönetim kurulu ve meclis üyeleri, bir günlük Ankara programını Anıtkabir ziyaretiyle başlattı. Atatürk’ün huzuruna çıkarak mozolesine çiçek koyan DTO Başkanı Erdoğan ile beraberindekiler, daha sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, DTO heyetine yeni dönemde başarılar diledi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan, Hisarcıklıoğlu’na özellikle pandemi sürecindeki desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Biz Denizli Ticaret Odası olarak şenlik havasında bir seçim gerçekleştirdik. 30 meslek komitemizdeki listelerimizin tamamı, üyelerimizin oluruyla eksiksiz seçildi. Güzel de bir katılım oldu. 30’da 30, tüm komitelerimizde seçimi kazandık. Denizli’miz bize tam destek verdi. Pandemi döneminde bizim sahadan kendilerine aktarmış olduğumuz sektörlerimizden gelen 169 tane konuyu bizzat kendilerine ilettik. O da şahsen ilgi gösterip takip etti ve ilgili bakanlara hızlı bir şekilde iletti. Cumhurbaşkanımıza da konuları taşıdı ve çok hızlı bir şekilde sonuç aldık” dedi.

Erdoğan, kendisinin de yönetim kurulu üyesi olduğu TOBB Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ’nin (GTİ) Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız ile de görüştü. Özellikle ihracatçı üyelerinin taleplerini aktaran Erdoğan, ayrıntılı bir şekilde bilgilendirdi.