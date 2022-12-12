Denizli Ticaret Lisesi’nde uzun yıllar öğretmen olarak görev yapan ve yaşayan çınar olarak bilinen Turan Yetiş, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Denizli Ticaret Lisesi’nde uzun yıllar öğretmen olarak görev yapan ve yaşayan çınar olarak bilinen Turan Yetiş, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Denizli Ticaret Lisesinin sevilen hocalarından olan Turan Yetiş, 1965-1995 yılları arasında okulun ilk öğretmenleri arasında yer alıyordu. 30 yıl Denizli Ticaret Lisesinde öğretmenlik yapan ve yaşayan çınar olarak bilinen Yetiş, yaşadığı sağlık sorunlarına bağlı olarak 85 yaşında hayata veda etti.

Turan’ın cenazesi bugün Fethiye Yeni Caminde kılınacak ikindi namazına müteakip Taş yaka Petek Sitesi karşısındaki Ahat mezarlığına defin edilecek.