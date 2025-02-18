Anadolu ve Ortadoğu müziğini caz müzik ile birleştirerek birbirinden değerli eserler ile sanatseverleri buluşturan The Secret Trio grubu, Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde sanat şehri Denizli’de konser verecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, ortaya koydukları eserlerle sanatseverler tarafından büyük bir beğeniyle takip edilen The Secret Trio grubu 21 Şubat Cuma günü Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu’nda sahne alacak. Üç usta müzisyenden oluşan The Secret Trio, Tamer Pınarbaşı (Kanun), Ara Dinkjian (Ud) ve İsmail Lumanovski (Klarnet) ile Doğu ve Batı müzik geleneklerini harmanlayan büyüleyici performanslarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Konser, müzikseverler için ücretsiz olacak. Katılım için biletler e-bilet.denizli.bel.tr adresinden temin edilebilecek.