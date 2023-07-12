Denizlililerin sosyal hayatına renk getirip doğa ile güzel vakit geçirmelerine imkan sağlayan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, aşırı sıcak bugünlerde vatandaşların imdadına yetişiyor. 1500 metre rakıma teleferik ile çıkan misafirler temiz ve serin havanın keyfini çıkartıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılında hizmete aldığı Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, aşırı sıcak bugünlerde serinlemek, eşsiz doğasında sevdikleriyle güzel vakit geçirmek isteyen vatandaşların imdadına yetişiyor. Aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar Denizli Teleferik ile ilk olarak üst istasyona daha sonra ise eşine az rastlanan manzara eşliğinde Bağbaşı Yaylası’na çıkıyor. Yaklaşık 1500 metre rakımdaki doğa harikası yaylada gönüllerince zaman geçiren vatandaşlar bungalov evlerde konaklama imkanı da bulabiliyor. Temiz ve serin yayla havası alan vatandaşlar sevdikleriyle beraber yöresel tatların da keyfini çıkarabiliyor. Türkiye’de yayla turizminin merkezlerinden biri olan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, özellikle şehir dışından gelen misafirlerin de uğrak noktalarından biri oldu.

Yayla turizminin merkezi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’nı bugüne kadar sadece Denizli’den değil yurtiçi ve yurtdışından da milyonlarca kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Doğal güzellikleri, temiz ve serin havası ile yazın sıcaktan bulanların adresi olan Bağbaşı Yaylası’nın kışın da kar görmek isteyenlerin tercihi olduğunu kaydeden Başkan Zolan, tesisin yayla turizminin merkezlerinden biri olduğunu belirtti. Tüm hemşehrilerine aşırı sıcak bugünlerde Denizli Teleferik ve Bağbası Yaylası’nda serinlemeyi ve sevdikleriyle güzel vakit geçirmeyi öneren Başkan Zolan, tesisin Denizli’ye kazandırdıkları en güzel eserlerden biri olduğunu vurguladı.