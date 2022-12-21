Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın teşrifleriyle Denizli Teknik Tekstil Merkezi’nin yarın açılacağını belirtti .

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın teşrifleriyle Denizli Teknik Tekstil Merkezi’nin yarın açılacağını belirtti .

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, yarın saat 14.00’da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın teşrifleriyle Denizli Teknik Tekstil Merkezi’ni (DTTM) resmen açacaklarını söyledi. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Bakan Varank’ı Denizli’de ağırlayacak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. “Bu açılış son derece önemli” diyen Başkan Erdoğan, merkezde 12 ayrı sektörde çeşitli teknolojik ürünlerin numunesinin elde edilebileceğini ifade etti .

Bakan Varank ile iş insanları ve sanayiciler toplantı gerçekleştirecek

Denizli Sanayici, Tüccar ve İşadamları Platformu Dönem Sözcüsü de olan Erdoğan, akşam saatlerinde ise Bakan Varank ile İş İnsanları ve Sanayicilerle İstişare Toplantısı’nı gerçekleştireceklerini, daha önce Denizli milletvekilleri aracılığıyla ulaştırdıkları konular başta olmak üzere Denizli iş dünyasıyla sektörlerinin istek ve beklentilerini kendisine bizzat ileteceklerini vurguladı. Basına kapalı olacak toplantıdan izlenimlerini de daha sonra kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı.