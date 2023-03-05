Denizli’de tarım ve hayvancılık sektörünün sağlık sponsoru her yıl olduğu gibi Özel Denizli Tekden Hastanesi oldu. Tam donanımlı ambulans ve sağlık çalışanları ile soruların yakından cevaplandığını belirten Tekden Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Cemal Işık, “Sağlık sektörü olarak pandemi de, deprem de tüm zorlu şartlarda milletimizin yanında olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Denizli’de tarım ve hayvancılık sektörünün sağlık sponsoru her yıl olduğu gibi Özel Denizli Tekden Hastanesi oldu. Tam donanımlı ambulans ve sağlık çalışanları ile soruların yakından cevaplandığını belirten Tekden Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Cemal Işık, “Sağlık sektörü olarak pandemi de, deprem de tüm zorlu şartlarda milletimizin yanında olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Özel Denizli Tekden Hastanesi, birçok faaliyette vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu çerçevede her yıl düzenlenen fuarda bu senede yer alan Tekden Hastanesi, tam donanımlı bir şekilde sağlığa dair yükü almış durumda. Aynı zamanda fuar alanında sağlık sorunları konusunda da çalışmalarına devam eden Tekden Hastanesi, akılda kalan soru işaretlerini de yanıtlayarak hizmetini sürdürmeye devam ediyor. Fuarda bulunan sağlık stantlarıyla ile birlikte açıklamalarda bulunan Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Cemal Işık, “Denizlimiz’de 18.’si düzenlenen fuarda her yıl olduğu gibi bu yılda Tekden Hastanemiz, tam donanımlı ambulansı ve sağlık stantıyla fuarda yerini alarak katılımcılardan büyük ilgi gördü ve görmeye de devam etmektedir. Sağlık standımızda check-up hakkında bilgilendirme hizmeti de veriyoruz. Sağlık çalışanı arkadaşlarımız gelen ziyaretçilerimizin soruları ve sorunlarıyla yakından ilgileniyor” dedi.

“Zor şartlarda daima milletimizin yanındayız”

Standı ziyaret eden Denizli protokolüne, Sivil Toplum Kuruluşlarına ve tüm ziyaretçilere teşekkür eden Cemal Işık, “Sağlık sektörü olarak pandemi de, deprem de tüm zorlu şartlarda milletimizin yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Standımızı ziyaret edenlere şükranlarımı sunuyorum” dedi.