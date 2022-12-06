Özel Denizli Tekden Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Tekin, artan şiddet olaylarının toplum dinamiklerine zarar verdiğin belirterek; “Yaşanan küçük olaylar, toplumdaki birlik ve beraberlik dinamiklerini bozmamalı. Bu işin uzmanı olan sosyologlar, bu konuları detaylı bir şekilde araştırmalıdır” dedi.

Özel Denizli Tekden Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Tekin, artan şiddet olaylarının toplum dinamiklerine zarar verdiğin belirterek; “Yaşanan küçük olaylar, toplumdaki birlik ve beraberlik dinamiklerini bozmamalı. Bu işin uzmanı olan sosyologlar, bu konuları detaylı bir şekilde araştırmalıdır” dedi.

Toplum genelinde yaşanan toplumsal hadiseler ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle şiddet olaylarında da artış gözlendiğine dikkat çeken Özel Denizli Tekden Hastanesi Başhekimi ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Tekin, “Son zamanlarda yaşanan toplumsal olaylardan sonra toplumda ‘Biz nereye gidiyoruz’” diye kaygılar oluşmaya başladı. Yaşanan bu durumları sosyal olarak ele almanın yanında tıbbi anlamda da değerlendirmekte fayda var. Sosyal olarak değerlendirdiğimizde, özellikle şiddet içerikli oynanan çocuk oyunları, toplumda ekonomiyle ilgili maddi zorluklar yaşayan insanların sıkıntıları ve toplumu birbirine bağlayan sevgi, saygı, merhamet gibi duyguların azalması şiddetin artmasında önemli rol oynamaktadır. Yaşanan bu olaylar toplumun her kesimine yansıdığı gibi sağlık, eğitim gibi sektörlerde çalışan kişilere de yansımaktadır. İnsanlar şifa vereni doktor olarak algıladıkları için yakınlarının sağlığı ile ilgili olumsuz giden bir şeyde hemen doktorları suçlamaktadır. Bu durum da özellikle şiddet gibi istenmeyen olayların yaşanmasına sebep olmaktadır” diye konuştu.

“Manevi dinamikleri bozan olaylar araştırılmalı”

Yaşanan üzücü olayların önlenmesi için sosyologların bu konularda çalışmalar yapması gerektiğine dikkat çeken Op. Dr. Mehmet Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Toplumda hepimizin birbirimize karşı sorumlulukları var. Dolayısıyla bu sorumlulukları baz aldığımız zaman da insanların birbirine karşı saygı ve sevgi içerisinde olması yaşamı daha kolay kılacaktır. Bizim bayrağımız bir, vatanımız bir, dilimiz bir. Bizi birbirimize bağlayan çok fazla noktamız var. Yaşanan küçük olaylar, toplumdaki bu bağları bozmamalı. Ben bir doktor olarak bu duruma dikkat çekmek istedik. Aynı zamanda basın ve sosyal medyanın da bu konu ile ilgili üzerine düşeni yaparak şiddeti caydırma adına gerekli yayınları yapmalıdır. Ama bu işin uzmanı olan sosyologlar, bu konuları detaylı bir şekilde araştırmalıdır. Özel Denizli Tekden Hastanesi olarak son zamanlarda sıklıkla yaşanan ve toplumu oldukça üzen bu olaylara kayıtsız kalmamak için herkesin bilinçli olması gerekir. Bu zor zamanlarda birbirimize daha çok kenetlenmeliyiz. Toplumda bu tür üzücü olayların bir daha yaşanmaması umuduyla”