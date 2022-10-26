Kırsal kalkınma projelerini sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, tarım sektörünün vazgeçilmezi lisanslı depoculuk için işbirliği protokolü imzaladı. Çiftçinin ürünlerinin güvence altına alınarak, Denizli tarımına ve ekonomisine büyük katkı sağlayacak Denizli Merkez ve Çivril Lisanslı Depoculuk Tesisinin toplam kapasitesi 45 bin ton olacak.

Kırsal kalkınma projelerini sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, tarım sektörünün vazgeçilmezi lisanslı depoculuk için işbirliği protokolü imzaladı. Çiftçinin ürünlerinin güvence altına alınarak, Denizli tarımına ve ekonomisine büyük katkı sağlayacak Denizli Merkez ve Çivril Lisanslı Depoculuk Tesisinin toplam kapasitesi 45 bin ton olacak.

Denizli’de hayata geçirdiği kırsal kalkınma projeleri ile üretici ve çiftçilere desteğini sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi örnek bir çalışmaya daha imza atıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu çerçevede tarımsal üretimin gıdaya dönüşmesinde önemli bir aşama olan, hububat, yağlı tohum ve bakliyat ürünlerinin emniyetli ve sağlıklı koşullarda depolanarak kent ve ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla inşa edilecek lisanslı depo yapımına ilişkin işbirliği protokol imzaladı. Denizli Merkez Lisanslı Depoculuk Tesisi ve Çivril Lisanslı Depoculuk Tesisi yapımını içeren protokolün imza töreni Büyükşehir Belediyesinde yapıldı. İmza törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın ile beraberindekiler katıldı.

“Çiftçiler ürününün hemen elden çıkarmak zorunda kalmayacak”

Başkan Zolan, üretimin çok kıymetli olduğunu ancak ürünlerin korunmasının, ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere sağlıklı ve güvenli bir şekilde depolanmasının da çok çok önemli olduğunu vurguladı. Lisanslı depoculuğun Türkiye’de yaygın hale geldiğini anlatan Başkan Zolan, lisanslı depolardaki ürünlerin nakil olmadan satışlarının gerçekleştirildiğini ve ihtiyaç duyulduğunda ise tüketiciye sunulduğunu kaydetti.

Çiftçinin ürünlerini hemen elden çıkarmak zorunda kalmaması, ürünlerin bozulmadan uygun ortamlarda depolanması ve niteliğini kaybetmeden korunabilmesi için lisanslı depoculuğa ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Başkan Zolan, şöyle konuştu:

“İnşallah Ticaret Borsamızla birlikte şehrimizde lisanslı depoculuğu hayata geçireceğiz. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak maddi anlamda yapımına destek vereceğiz. Cankurtaran Mahallemizde ve Çivril ilçemizde lisanslı depo inşa edilecek. Allah’ım bir an önce hizmete almayı nasip eylesin. Şehrimize ve çiftçi kardeşlerimize, tarımla uğraşan tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun.”

Lisanslı depoculuk Denizli’ye neler kazandıracak

Denizlili çiftçilerin ürünlerinin emniyetli ve sağlıklı koşullarda depolanacağı, ürün arzının sürdürülmesi ve fiyat istikrarının sağlanması için büyük öneme sahip Denizli Merkez Lisanslı Depoculuk Tesisi kapasitesinin 25 bin ton, Çivril Lisanslı Depoculuk Tesisi kapasitesinin ise 20 bin ton olmak üzere toplam kapasitenin 45 bin ton olacağı kaydedildi. Tarım ürünlerinin bilimsel yöntemlerle, sağlıklı bir şekilde, uzun süre depolanmasını sağlayan sistemin Denizli’ye kazandıracakları ise şöyle açıklandı: “Hasat dönemlerinde tarım ürünlerindeki arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önüne geçerek çiftçilerin daha çok kazanç elde etmesini sağlayacak. Finansman sıkıntısı çeken çiftçilerin ve ticaretini yapan küçük esnafın lisanslı depolara verdikleri ürünleri karşılığında aldıkları ürün senetleri aracılığıyla bankalardan kredi ve finansman elde etmesini sağlayacak. Tarım ürünleri ticaretinin herkesçe kabul gören standartları belirlenmiş ürünler üzerinden yapılması, kaliteli üretimi teşvik edecek, güvenli bir piyasanın oluşturulmasını sağlayacak.”