Denizli’nin gastronomik zenginliği tandır kebabının kilogram fiyatı artan maliyetler nedeniyle yüzde 25 zamlanarak 2 bin lira oldu. Denizli Tandır Kebabı ve Kültürel Lezzetleri Yaşatma Derneği Başkanı Güzide Metinöz, tandır kebabı esnafının her daim bu lezzeti insanlara ulaştırmak için fiyat politikasını en uygun şekilde sunduğunu belirterek, “1 kilogram tandır kebabı ve yanında sunduğumuz aperatiflerle 4-5 kişi rahatlıkla doymaktadır. İddialı konuşuyorum! Denizli Tandır Kebabı, fiyatıyla en uygun lezzetlerden birisidir” dedi.

Denizli’nin 1800’lü yıllardan gelen tarihi mirası Denizli Tandır Kebabının fiyatına zam geldi. Artan aşırı maliyetler karşısında Denizli Tandır Kebabı esnafı, kebabın 1 kilogram fiyatını yüzde 25 artışla 2 bin liraya yükseltti. Denizli halkının ve şehir dışından gelen misafirlerin bu lezzete uygun fiyatta ulaşması için azami gayret sarfettiklerini belirten Denizli Tandır Kebabı ve Kültürel Lezzetleri Yaşatma Derneği Başkanı Güzide Metinöz, yüzde 25 zammın gerekçelerini anlattı, yapılan bazı eleştirilere cevap verdi.

“Fiyatıyla halen en uygunu”

1 kilogram tandır kebabı ve yanında sundukları aperatiflerle 4-5 kişinin rahatlıkla doyduğunu hatırlatan Metinöz, sundukları lezzet ve hizmetle fiyatın karşılaştırıldığında tandır kebabının çok uygun olduğunun altını çizdi. Denizli Tandır kebabı esnafı alarak bugüne kadar zaruri olmadıkça zammı telaffuz bile etmediklerini belirten Metinöz, “Geçmişte olduğu gibi bugünde Bayramyerinde, Kaleiçi’nde Denizlili Kebapçılarımız, hem yerli hem de yabancı misafirlerimize bu özel lezzeti sunmaya devam ediyor. Sektörümüz gastronomi anlamında da Denizli’mizin tanıtımına katkısını sürdürüyor. Denizli Tandır Kebabı esnafımız, her daim zaruri bir durum olmadığı sürece fiyat artışına gitmiyor. Ancak son dönemde başta et ve diğer gıda ürünleri olmak üzere maliyetlerindeki artışı yansıtmak durumunda kaldık. Kilogram başında yüzde 25’lik bir artış uyguladık. Yanında ikramlarıyla birlikte 1 kilogram kebapla 4 ya da 5 kişi rahatlıkla doymaktadır. Örneğin bir porsiyon yani 250 gram tandır kebabının fiyatı 500 lira oldu. Fast food ürünleri, et yemekleri, sulu yemekler, döner ve kebap türevlerinin fiyatlarına baktığımızda Denizli Tandır Kebabının fiyatının uygun olduğu da açıkça görülmektedir. Ancak bu gerçeklere rağmen Denizli Tandır Kebabının çok pahalı olduğunu göstermeye çalışanların, sosyal medyada pahalı algısını yaymaya çalışanların amacını da anlamakta zorlanıyoruz. Denizli Tandır Kebabı esnafı olarak her daim amacımız, Denizli halkımıza, misafirlerimize kalite olarak en üst, fiyat olarak da en uygun şekliyle hizmet etmeye devam etmektir” ifadelerini kullandı.