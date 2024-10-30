DENİZLİ (İHA) – Denizli Sanayi Odası’nın (DSO) desteğiyle yürütülen mesleki eğitim hamilik protokolünden bugüne kadar 7 farklı meslek lisesinden 550 öğrenci ve 67 öğretmenin faydalandığı belirtildi.

Denizli Sanayi Odası (DSO), mesleki eğitime destek kapsamında Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle imzaladığı iş birliği hamilik protokolünün değerlendirme toplantısına ev sahipliği yapacak. Bugüne kadar 7 farklı meslek lisesinden 550 öğrenci ve 67 öğretmenin faydalandığı, DSO’nun 10’a yakın üyesinin dahil olduğu ‘Mesleki Eğitim İş Birliği’ protokolünün mevcut durumunu ve protokolün yaygınlaştırılma fırsatlarını bu toplantımızda değerlendirilecek. DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan toplantı, 31 Ekim 2024 Perşembe günü Saat 10.00’da Denizli Sanayi Odası M. Feridun Alpat Konferans Salonunda yapılacak.