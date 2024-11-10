Denizli Sanayi Odası (DSO), geçtiğimiz aylarda ülke genelinde örnek bir çalışma olan ve tüm gün boyunca 18 farklı meslek grubunun temsiliyetiyle gerçekleştirilen Verimlilik Çalıştayın sonuç raporunu paylaştı. Gerçekleştirilen verimlilik çalıştayından hazırlanan raporlar ve yol haritası kamuoyu ve Denizli sanayisiyle paylaşıldı. Düzenlenen toplantıda tarihe bir güne tanıklık edildiğini, bu çalışmayla Denizli sanayisine bir yol ve rota belirlendiğini ve ayrıca Türkiye’nin 11. Model Fabrikası Denizli’de kurulduğunu, 2025 yılının ilk çeyreğinde hizmete açılacağını müjdeleyen Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu, “Denizli ve Denizli sanayisi adına tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. Denizli Sanayi Odası olarak, verimliliği gündemimize aldık ve başlattığımız bu çalışmayla, Denizli sanayisine bir yol, bir rota belirlediğimizi düşünüyorum" dedi.

Denizli Sanayi Odası (DSO)’da örnek bir çalışma olan ve tüm gün boyunca 18 farklı meslek grubunun temsiliyetiyle 11 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen Verimlilik Çalıştayı’nın kapanış toplantısı yoğun bir katılımla yapıldı. Denizli Sanayi Odası Verimlilik Komisyonu öncülüğünde, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyelerinin katkılarıyla şekillenen projede çalıştay sonrasında elde edilen veriler değerlendirilerek, bir sonuç raporu oluşturuldu. Hem bu rapor hem de hazırlanan yol haritası, kamuoyu ve Denizli sanayisiyle paylaşıldı.

Yapılan kapanış toplantısına, DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Başkan Yardımcıları Osman Uğurlu, Mehmet Serter, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan gelen temsilciler, Kayseri Model Fabrika’nın yetkilileri ve Manisa TSO misafirleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Verimlilik Komisyonu Üyeleri, STK Başkanları ve temsilcileri ile çok sayıda katılımcı yer aldı.

"Denizli Sanayisi adına tarihi bir güne tanıklık ediyoruz"

Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, “Denizli ve Denizli sanayisi adına tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. Denizli Sanayi Odası olarak, verimliliği gündemimize aldık. Ve başlattığımız bu çalışmayla, Denizli sanayisine bir yol, bir rota belirlediğimizi düşünüyorum. Bundan sonra yapacağımız işlerde verimlilik her zaman ana gündem maddemiz olacak. Ekonomik faktörlerden kaynaklı zorlu süreçte sanayicilerimiz üretmekte, maliyetlerini kontrol etmekte ve dışarıyla rekabet etmekte zorlanıyorlar. Biz sanayiciler, ihracatçılar bundan sonraki süreçte rekabet gücümüzü korumak istiyorsak artık verimliliğimizi tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla böyle sıkıntılı bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde verimliliğin ülkenin en önemli gündem maddesi olduğunu düşünüyoruz. İnandığımız değerler ve inandığımız işler uğruna kendi safımızda mücadele etmemizin kıymetli olduğuna inanıyorum. Bugün bu sadece odalar için, şirketler için değil hepimiz için geçerli. Bu sıkıntılı günler öyle ya da böyle geçecektir. Ülke kendine yeni bir motivasyon oluşturacak ve bu motivasyonda da biz sanayiciler en önde bayrağı taşıyan olacağız. Dolayısıyla bugün yapılan verimlilik çalışmalarının önümüzdeki süreçte bizlere ışık ve rehber olacağına inanıyorum” dedi.

"Türkiye’nin 11. Model Fabrikası Denizli’de kuruluyor"

Başkan Kasapoğlu, Denizli Sanayi Odası’nın yürütücülüğünü üstlendiği Denizli Model Fabrika’nın verimlilik ve yalın üretim konularında sanayicilere önemli katkılar sağlayacağına dikkat çekti. Model Fabrika’nın 2025 yılının ilk çeyreğinde faaliyete geçmesini hedeflediklerini belirten Kasapoğlu, “Bugün bir kapanış toplantısı gibi gözükse de aslında yaptığımız çalışmalarımızın bir başlangıcı. Model Fabrika ile birlikte Denizli sanayisine hizmet vermeye başlayacağız. Model Fabrika verimlilik ve yalın üretim konularında sanayici, üreticiyi yönlendiren eğitim merkezimiz olacak. Türkiye’deki 11. Model Fabrika’yı şehrimize kazandırıyoruz. Tabelamızı astık. İnşaatımızın büyük bir kısmını tamamladık. Bakanlığımızın desteğiyle makine ve ekipmanlar da inşallah kısa bir süre içinde tamamlanacaktır. 2025 yılının ilk çeyreğinde Model Fabrika’yı sanayicimizin hizmetine açmayı düşünüyoruz. Bu çalışmalarla ülkenin sürdürülebilir refahına katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Çalıştay sürecine katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür eden ve Denizli sanayisinin verimliliğinin artması için Sanayi Odasının her zaman hazır olduğunu belirten Kasapoğlu, “Çalıştay sürecine emek veren kıymetli akademisyenlerimize, verimlilik komisyonumuza, çalışmaya katkı sağlayan tüm kurumlara ve projeyi başarıyla yöneten Denizli Sanayi Odası ekibimize burada sizlerin huzurunda tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bu projede bizleri yalnız bırakmayan 150 yöneticimize, profesyonelimize, verimlilik konusunda o gün bizlere bilgiler vererek Denizli’nin verimlilik röntgenini çıkarmamızda bizlere destek olan sanayici dostlarımıza da tekrar sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum” dedi.

"Denizli Sanayi Odası’nın oldukça iyi ve güçlü bir ekibi var"

Programa davet aldıklarında oldukça heyecanlandıklarını ve yoğun katılımın olduğunu görünce mutlu olduğunu belirten T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Uygulamaları Dairesi Başkanı Dr. Yücel Özkara, “Genel Müdürlük olarak bu programa davet aldığımızda oldukça heyecanlandık. Genellikle kurumlarımız bu çalıştayları yaparlar ve ardından sonuçları resmi yazıyla bizlere bildirilir ve sonrasında değerlendirmelerimizi, uygunsa da gerekenleri yaparız. Ama bugün burada geniş bir katılımla tekrar çalıştay sonuçlarının ele alınması ve büyük bir lansman yapılması bizi memnun etti. Denizli’de verimliliği dert edinen paydaşlarımızın olması, farkındalığın yüksek olması bizleri gururlandırıyor. Çünkü maalesef bunu her yerde göremiyoruz. Sanayimizin elbette sorunları var, bütün işletmeler kendi sorunlarını madde madde yazacaktır. Bu listeye verimliliğin eklenmesi ve önceliklendirilmesi önemli. Denizli Sanayi Odası’nın oldukça iyi ve güçlü bir ekibi var. Paydaşların yakaladığı sinerjiyi görüyoruz. Burada sunulacak rapor ve yol haritasının, diğer illerimizde de benzer sorunlar varsa eğer, aynı çözümleri onlarla da paylaşmak, onların da fikirlerini almak adına Denizli’nin bu girişiminin iyi bir model olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

"Denizli Model Fabrika’nın kurulum çalışmalarına başlıyoruz"

Denizli Sanayi Odası’nın büyük bir girişimi olan Model Fabrika’nın kurulum çalışmalarına başlandığını belirten Özkara, “Bundan sonraki sürecimizde Konya Model Fabrika’nın mentörlüğünde Denizli Model Fabrikanı’nın kurulum çalışmalarına başlıyoruz. Biz model fabrikaları aslında böyle kuruyoruz. Yani bir usta-çırak ilişkisi diye tarif edeceğimiz, geçmişte deneyimli, oldukça konuya hâkim, yalın üretim tekniklerini işletmelerle başarıyla uygulayan, işletmeleri tanıyan, işletmelere yaklaşımlarını geliştiren model fabrikalarımızı bir mentör olarak belirleyip yeni kurulumlara eklemek. Önce bir direktör ve tam zamanlı eğitmen sistemini yaptıktan sonra makine ekipmanlarımızı temin edip, ardından model fabrikanın çekirdek yapısı oluşuyor. Burası aslında yalın üretim tekniklerinin, verimlilik arttırıcı bütün tekniklerin know-how’unun transfer edildiği bir aşama olacak. Sonra da kısmet olursa 2025’in ortalarında Denizli Model Fabrika artık kendi kendine faaliyet gösterebilen ve Denizli’ye, çevre illere verimliliği, verimlilik artışını aşılayan, dağıtan bir yapıya kavuşmuş olacak” sözlerine yer verdi.

"Sanayicilerimize katma değer sağlayacak bir dönüşümü hedefliyoruz"

Gerçekleştirilen çalıştayın güzel bir çalışma olduğunu ve asıl hedeflerinin Denizli sanayicilerinin rekabet gücünü arttıracak çözümler üretmeyi hedeflediklerini belirten Denizli Sanayi Odası Verimlilik Komisyonu Başkanı Ayhan Doğrar, “Sizlerin ve tüm paydaşlarımızın desteğiyle güzel bir çalıştay yaptık. Biz Komisyon olarak, esas bundan sonrasının daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Bizim için önemli olan ortak fikirlerimiz ve bu fikirlerle Denizli sanayisine kazandıracaklarımız, verimlilik artışına sağlayacağımız etki. Bugün açıklayacağımız yol haritası ile bu vizyonun temelini, ilk adımını atmış olacağız. Komisyon olarak sanayicilerimize ve bölgemize katma değer sağlayacak bir dönüşüm gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Amacımız sanayicilerimizi globaldeki en yeni teknolojilere erişimini kolaylaştırmak, iş süreçlerini daha verimli hale getirmek ve sektörde inovasyonu güçlü bir şekilde desteklemek. Her bir adımda Denizli sanayicilerinin rekabet gücünü arttıracak çözümler üretmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından PAÜ Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aşkıner Güngör, Verimlilik Çalıştayı Sonuç Raporunun sunumunu gerçekleştirdi. Prof. Dr. Olcay Polat ve Dr. Öğretim Üyesi Ozan Çapraz’ın katkılarıyla toplamda 477 sayfalık bir rapor hazırlandığını belirten Güngör, bazı temel konuları paylaşacaklarını söyledi. Verimlilik algısı ve uygulamalar, şeffaflık ve iş birliği, sürekli gelişim ve model fabrika projesi olmak üzere 4 başlık üzerinde duran Prof. Dr. Güngör, “Verimliliğin anahtarı insanlardır. Çalışanların eğitimi, katılımı ve motivasyonu büyük önem taşır. Şirketlerde şeffaflık ve iş birliği kültürünün oluşturulması, verimliliği artırmada kritik bir rol oynar. Verimlilik, sürekli bir gelişim sürecidir. Şirketler, değişen şartlara uyum sağlamak ve rekabet güçlerini artırmak için sürekli olarak kendilerini geliştirmelidir. Denizli’de kurulacak olan model fabrika, sanayicilere verimlilik konusunda önemli bir kaynak sağlayacaktır” dedi.

Çalıştayda, firmaların verimlilik konusunda farklı algılara sahip olduğu ve bazı temel kavramlarda eksiklikleri olduğu ortaya çıktı. Özellikle zaman ve metot etüdü, 5S yönetimi ve sürekli geliştirme gibi konularda yetersizlikler tespit edildi. Firmaların geneli verimliliği düzenli olarak ölçmediği veya yetersiz ölçüm göstergeleri kullandığı belirlendi. İşgücü verimliliğine odaklanırken, toplam ekipman etkinliği gibi diğer önemli göstergelerin göz ardı edildiğine dikkat çekildi. Denizli Sanayi Odası Verimlilik Komisyonu Üyesi İbrahim Onur Yıldırım, gerçekleştirilen kapsamlı bir çalıştayın ardından oluşturulan verimlilik yol haritasını detaylı bir şekilde açıkladı. Yıldırım, yol haritasının eğitim, model fabrika, etkinlikler ve destek-danışmanlık olmak üzere dört ana başlıktan oluştuğunu belirtti.

Bu kapsamda, yönetici geliştirme programları, sektörel eğitimler, verimlilik odaklı eğitim modülleri ve teknik eleman eğitimleri gibi çeşitli eğitim programları düzenlenecek. Denizli’de kurulan model fabrika, yalın üretim ve dijital dönüşüm konularında örnek uygulamalar sunacak ve sanayicilere eğitim verilecek. Ulusal ve uluslararası teknik geziler, verimlilik seminerleri, kaizen paylaşım etkinlikleri ve verimlilik fuarları düzenlenecek. Mentörlük programları, sektör uzman danışman havuzunun oluşturulması ve verimlilik danışmanlığı hizmetleri sunulacak. Yol haritası, kısa, orta ve uzun vadeli hedefler içermektedir. Kısa vadede verimlilik seminerleri, model fabrikanın etkinleştirilmesi ve dijital kütüphanenin kurulması gibi çalışmalar gerçekleştirilecek. Orta ve uzun vadede ise mentörlük programları, dijitalleşme ve endüstri 4.0 çözümleri gibi daha kapsamlı projeler hayata geçirileceği belirtildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yaparak teknik eleman yetiştirilmesi hedefleniyor. Tüm sanayicilerin erişimine açık bir dijital kütüphane oluşturulacak. Yalın üretim ve dijital dönüşümün uygulandığı bir merkez olarak hizmet verecek. Sanayiciler, akademi ve kamu kurumları arasında iş birliği güçlendirileceği belirtildi.

Kayseri Model Fabrika Genel Müdürü Salih Yalçın’ın, iyi uygulama paylaşımlarının ve verimliliği artırmak için kullanılan yöntemlerin paylaşımını içeren sunumunun ardından toplantımızın finali, "Farklı Sektörlerde Verimlilik Artırıcı Uygulamalar ve Gelecek Adımları" başlıklı panelimiz ile gerçekleştirildi. Kayseri Model Fabrika Genel Müdürü Salih Yalçın, M Grup A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Turan Tahtasakal ve Uzman Destek Danışmanlık Kurucusu Gülşah Aynekin, bilgi paylaşımında bulundu, iyi uygulama örneklerini anlatıldı.