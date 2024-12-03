18 farklı meslek grubunu temsil eden Denizli Sanayi Odası (DSO), tüm çalışmalarının temelini oluşturan ve sektörlerin gelişimine önemli katkı sağlayan Meslek Komitelerini düzenlediği ortak toplantıda bir araya getirdi. DSO, 2024 yılının ikinci ve son Meslek Komiteleri Ortak Toplantısında önemli kararlar alarak, geleceğe yönelik yatırımlarını güçlendirdi.

Meclis Başkan Yardımcısı İlhan Sicimli’nin divan başkanlığını üstlendiği toplantıya İstanbul Sanayi Odası (İSO) Genel Sekreter Yardımcısı, İSO Akademi ve İSO Mesleki Eğitim İş Birliği Proje Koordinatörü Dr. Hakan Çoban’ın konuşmacı olarak katılım sağladı. Toplantıya Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan’ın yanı sıra DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Başkan Yardımcıları Osman Uğurlu ve Mehmet Serter ile Komite Başkanları ve Komite Üyeleri de katıldı. Toplantıda DSO’nun mesleki eğitim alanındaki çalışmaları, sanayinin ihtiyaçlarına yönelik projeleri ve gelecek hedefleri detaylı bir şekilde ele alındı.

Toplantıda, Model Fabrika Projesi, Verimlilik Yol Haritası, Sürdürülebilirlik Çalışmaları, Mesleki Eğitim Komisyonu ve Dış Ticaret İstihbarat Merkezinin çalışmaları ele alındı. Denizli sanayisinin verimlilik düzeyini artırmak için kapsamlı bir yol haritası hazırlandığı belirtilen toplantıda, sanayicilerin üretim süreçlerini iyileştirmeleri için örnek teşkil edecek bir model fabrika oluşturulduğu, sürdürülebilir üretim konularında çalışmalar yürütülerek, çevreye duyarlı bir sanayi hedeflendiğine dikkat çekildi.

“Ortak meslek komiteleri toplantılarını önemsiyoruz”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, “Yönetim dönemimizin başından beri ortak meslek komiteleri toplantılarına fazlaca önem veriyoruz. Çünkü Denizli Sanayi Odası’nın çalışması ve üretkenliği, meslek komiteleri kararlarına ve toplantılarına bağlı. Sizin görüşleriniz, toplantılarda sunduğunuz öneriler ve tavsiyeleriniz bizim yol haritamızı oluşturuyor” dedi.

Sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı çalışmalar

Sürdürülebilirlik ve verimlilik konularında önemli adımlar atıldığını belirten Başkan Kasapoğlu, “Verimlilik yol haritası, Sürdürülebilirlik çalışmaları ve Denizli OSB Teknopark’a verilen destek, bu konudaki kararlılığın bir göstergesi. Üye ilişkilerini güçlendirmek için insan kaynağını artırmayı hedefliyor ve organizasyonunu güncellemeyi planlıyoruz. Bu sayede, Üyelerimizin taleplerine daha hızlı ve etkin bir şekilde yanıt verebilmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Sanayinin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak için mesleki eğitim komisyonu kurduklarını belirten Başkan Kasapoğlu, “Odamız, mesleki eğitime verdiği önemi bir kez daha göstererek, öğrencilerin ve öğretmenlerin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Mesleki eğitimin kalitesini artırmak amacıyla kurulan Mesleki Eğitim Komisyonumuz, sektörün ihtiyaçlarına yönelik önemli çalışmalar yapacak. Ayrıca, İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile yapılan iş birliği sayesinde, DSO, mesleki eğitim alanındaki deneyimlerini daha da güçlendirecek” dedi.

Genel Sekreter Akbaş, DSO’nun 2025 projeksiyonu hakkında bilgilendirdi

Meslek Komitelerinin görüşlerini de aktarma fırsatı bulduğu toplantıda konuşan Odamız Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş, 2024 yılı proje ve faaliyetleri ile 2025 projeksiyonu hakkında detaylı bilgi verdi. Üyelerin ihracat süreçlerini desteklemek amacıyla bir dış ticaret istihbarat merkezi kurulduğunu aktaran Akbaş, "Prestijli, gelir getirici ve üyeleriyle birlikte büyüyen bir faaliyet skalası oluşturmayı odağımızda tutuyoruz. Başta Yönetimimiz olmak üzere Komisyonlarımız öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz faaliyetler bu konularda layıkıyla katkı koyuyor. Vesileyle 2025 yılına dair taahhütlerimizi de güncelledik. DSO, gelecek dönemde de sanayinin gelişimine katkı sağlamak için çalışmalarına devam edecek. Özellikle mesleki eğitim alanında önemli adımlar atılarak, gençlerin istihdam edilebilirliği artırılacak. Ayrıca, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme konularında da çalışmalar yoğunlaştırılacak” ifadelerini kullandı.

Toplantı,İSO Genel Sekreter Yardımcısı, İSO Akademi ve İSO Mesleki Eğitim İş Birliği Proje Koordinatörü Dr. Hakan Çoban’ın sunumlarıyla devam etti. Her türlü iş birliği ve bilgi paylaşımına açık ve hazır olduklarını belirten Dr. Çoban, Projenin gelişim ve uygulama sürecinden detaylarıyla söz etti. Toplantı, soru cevap bölümü ile sona erdi.

DSO, Türkiye’nin en büyük sanayi odası olan İstanbul Sanayi Odası ile iş birliği yaparak, Denizli sanayisinin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. Bu kapsamda, İstanbul Sanayi Odası’nın deneyimleri ve projeleri, Denizli’ye uyarlanarak uygulanacak.

Toplantının ardından DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, günün anısına İSO Genel Sekreter Yardımcısı Çoban’a cam işleme sanatıyla üretilen Çeşm-i Bülbül ve ‘Sanayinin Kadim Şehri Denizli’ kitabını hediye etti.