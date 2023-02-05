DENKO Süper Amatör Lig Beyaz Grup 13. haftasında Akkonak Stadı’nda Değirmenönüspor ile karşılaşan Irlıganlıspor rakibini 8-0 mağlup ederek ligde 10. galibiyetini aldı ve puanını 32’e çıkardı.

DENKO Süper Amatör Lig Beyaz Grup 13. haftasında Akkonak Stadı’nda Değirmenönüspor ile karşılaşan Irlıganlıspor rakibini 8-0 mağlup ederek ligde 10. galibiyetini aldı ve puanını 32’e çıkardı.

Lige şampiyonluk parolası ile başlayan Irlıganlıspor Değirmenönüspor’u; Hüseyin Karakılıç(4), Berhat Koçyiğit, Sercan Gülbudak (2) ve Osman Can’ın golleri ile 8-0 mağlup ederek BAL’a yükselme grubu maçları için büyük avantaj elde etti. Akkonak Stadı’nda oynanan ve futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada Değirmenönüspor’dan Metin Tekin 85. Dakikada kırmızı kart gördü.

"Bizim asıl hedefimiz play off"

Maçı değerlendiren Irlıganlıspor Teknik Sorumlusu Ceyhun Aksoy, oynanan oyun ve gösterilen performanstan duyduğu memnuniyeti belirterek, “Her maçta olduğu gibi bu maça da hafta başından bu yana en iyi şekilde hazırlanmıştık. Aynı ciddiyetler devam ediyoruz. Oyuncularımı kutluyorum. Bizim asıl hedefimiz play off. Play off’larda da şampiyon olup Bölgesel Amatör Lige yükselebilmek. Bunun için mücadelemizi yapacağız. Çocuklarımızın inancı güveni tam. Bizim de onlara inancımız güvencimiz tam. Herhangi bir sorun yok. Hedefimiz istikametinde adım adım, maç maç ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.