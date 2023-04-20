Denizli protokolü Ramazan Bayramı öncesi şehit kabirlerini, çocukları ve yaşlıları ziyaret etti.

Denizli’de Arefe Günü il protokolü çeşitli etkinlikler düzenledi. Programa Denizli Vali Vekili Mehmet Okur, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör katıldı. Asri Mezarlıkta Asker ve Polis Şehitliğini ziyaret eden protokol, ardından Denizli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’nde çocukları, sonrasında ise Denizli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşlıları yalnız bırakmadı. Burada çeşitli hediyeler dağıtan il protokolü son olarak da Şehit Özel Harekat Polis Memuru Anıl Kemal Kurtul’un ailesini ziyaret etti.

Şehitlik ziyaretinde şehit yakınlarıyla da sohbet ederek bayramlarını kutlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Ramazan Bayramı öncesinde vatanımız için can veren kahraman şehitlerimizi, şehitlerimizin emaneti çok kıymetli aileleri ile birlikte ebedi istirahatgahlarında ziyaret ettik. Allah’ım şehitlerimizden binlerce kez razı olsun. Mekanları cennet, makamları ali olsun” dedi.