Denizli Organize Sanayi Bölgesinde kurulması planlanan ‘Denizli OSB Arazi GES Projesi’ kapsamında ilgili paydaşların katılımıyla ‘Paydaş Katılımı ve Bilgilendirme Toplantısı’ düzenlendi.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nin yararlanıcısı olduğu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ve Dünya Bankası finansmanlı, Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi kapsamında ‘Denizli OSB Arazi GES Projesi’ gerçekleştirilecek.

Proje ve faaliyetleri hakkında ilgili paydaşların proje hakkında bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınabilmesi adına Denizli OSB Konferans Salonu’nda Paydaş Katılımı ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıda Eptisa İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Departmanı Çevre Mühendisi Pınar Süren ve Eptisa Sosyal Uzmanı Dr. Leyla Şen, katılımcıları projenin detayları ve katkıları hakkında bilgilendirirken, paydaşlar görüş ve önerilerini paylaştı.