OSB Yıldızları Araştırması değerlendirmesinde ödül almaya hak kazanarak kentin gururu oldu.

OSB Yıldızları Araştırması değerlendirmesinde ödül almaya hak kazanarak kentin gururu oldu.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) öncülüğünde ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğiyle OSBÜK-OSB Yıldızları Araştırması ödül töreninde Denizli OSB firmalarından Uğurlular Tekstil San. Tic. A.Ş., Tan Tekstil San. Tic. A.Ş., Yavuzçehre Tekstil San. Tic. A.Ş., Akürün Tekstil Tarım Gıda San. Tic. A.Ş., Uğurlu Oto Cam A.Ş. ile Kaynak Tekstil Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş., OSB’lerin Yıldızları Araştırmasına katılım sağlayarak ve çeşitli kategorilerde ödüller alarak Denizli’nin gururu oldu.

Ankara’da düzenlenen törenle OSB’lerin yıldızlarına ödülleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız tarafından verildi. Törende 12 farklı kategoride ilk 10’a giren OSB’lerdeki 77 firma ve kuruma 126 plaket verildi. Çalışmada firmaların, Ar-Ge’den ihracata, istihdamdan üretime kadar geniş bir yelpazede yaptığı çalışmalar esas alındı. Ayrıca sıralamada en çok katılımcısı olan ilk 3 OSB’ye de ödül verildi.

Ödül töreninin açılışında konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB’lerin 2021 yılında bir önceki yıla göre; brüt satışlarını yüzde 75, ihracatlarını yüzde 46,5, istihdamlarını yüzde 11,7, kadın istihdamını ise yüzde 13,8 artırarak adeta yeni bir üretim tarihi yazdığının altını çizerek, ödül alan firmaları tebrik etti.

“OSBÜK-OSB Yıldızları Araştırmasında, Denizlili firmalarımızın şehrimizi temsilen ödüle layık görülmesi gurur verici” diyen Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M Abdülkadir Uslu, “OSBÜK-OSB Yıldızları Araştırmasında yer alarak göğsümüzü kabartan, üreterek şehrimize ve ülkemize güç veren bütün sanayicilerimizi ve çalışanlarını kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Bu tarz ödüller bizlere motivasyon sağlıyor. Firmalarımız bu ödülleri fazlasıyla hak ediyor. Bu başarılarda emeği geçen tüm firmalarımıza, yetkililerine, çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum” dedi.

“Bölgemizde yer alıp dereceye giren firmalarımızın ülkemizin istihdamına katkıda bulunması ve bunun ödüllendirilmesi bizim için onur verici” diyen Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Necip Filiz ise şunları söyledi:

“Alanında uzman çalışma arkadaşlarımızla enerjimizi, gücümüzü, ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak için harcıyoruz. Bundan sonra da yolumuza aynı performansla devam edeceğiz. Sektörümüzde fark oluşturan çalışmalara imza atacağız. Ülkemiz için kendimizi geliştirmeyi, üretenlere yardımcı olmaya ve ekonomimize katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Bir sonraki ödül töreninde Denizli’mizden daha çok firmayı bu listelerde göreceğimizi temenni ediyor gerek bu sene ödül alan firmalarımıza gerekse önümüzdeki dönemlerde bu listelerde daha çok görmeyi dilediğimiz tüm firmalarımıza başarılar diliyorum”