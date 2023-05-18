Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nin 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcileri gözetiminde toplam 74 firma temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapılan 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Divan Başkanlığı’na Mehmet Tosunoğlu, Divan Üyelikleri’ne Veli Ünver ve İbrahim Onur Yıldırım seçilmiş olup, seçilen Divana toplantı tutanaklarının imzalanması yetkisi oybirliği ile verildi. 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Toplantıda Denizli OSB Yönetim Kurulu faaliyetlerini Bölge Müdürü Ahmet Taş, slayt eşliğinde sundu. Taş, yaptığı sunumda; “OSB’lerin kendi aralarında yardımlaşmalarını ve ortak sorunların çözüme kavuşturulmasını sağlamak üzere kurulan OSB Üst Kuruluşu ve diğer OSB’ler ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile olan ikili ilişkileri sürekli olarak en üst seviyede tutma gayreti içinde oldu. Bilindiği üzere yasal mevzuat çerçevesinde Bölgemiz sınırları içerisindeki tüm sanayicilerimizin dünya ölçeğinde rekabet edebilmeleri için minimum maliyetle üretim yapmak zorunda olduğunun bilincindeyiz. Sanayicinin en önemli girdilerinden birisinin enerji olması nedeniyle Yönetim Kurulumuz, sanayicimizin ucuz elektrik kullanabilmesi için her türlü gayret ve özveriyi göstermekte olup, OSB’mizi uluslararası standartlara ulaştırmak amacıyla çalışmalarına ilk kuruluş yıllarında olduğu gibi, özveri, gayret ve heyecanla devam etmektedir” dedi.

OSB’nin 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu ve Yeminli Mali Müşavir Raporları, Bilanço, Gelir - Gider Hesapları Tablosu, 2023 yılı Tahmini Bütçesi, Yönetim aidatları, Hizmet bedelleri ile 2023 yılı Çalışma Raporu programı görüşülerek onaylandı. Genel Kurul sonunda açıklama yapan Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın M. Abdülkadir Uslu da, Başkanlığı döneminde yaptığı ve yapacağı her türlü çalışmada şeffaflığı ilke edindiklerini belirtti. Uslu, “Denizli OSB’de yapılan tüm eserlerin Bölgemize hizmet için bir takım halinde, tüm yöneticilerimizle gerçekleştirildiğini ve gerçekleştirilmesinde emeği geçen sanayicilerimize teşekkür ederim” dedi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Derya Baltalı ise “Sivil Toplum Kuruluşu olarak değerlendirebileceğimiz Bölgemiz, temsil ettiği kitlenin büyüklüğü ve ülkemiz ekonomisindeki yeri ve öneminin bilincinde olan Yönetim Kurulumuz; OSB`lerin kendi aralarında yardımlaşmalarını ve ortak sorunların çözüme kavuşturulmasını sağlamak üzere kurulan OSB Üst Kuruluşu ve diğer OSB’ler ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile olan ikili ilişkileri sürekli olarak en üst seviyede tutma gayreti içinde oldu” dedi.