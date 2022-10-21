Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Uslu, Başkan Vekili Necip Filiz ile birlikte Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Uslu, Başkan Vekili Necip Filiz ile birlikte Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, OSB’nin mevcut durumu, yürütülen çalışmalar ile gerçekleştirilen yatırımlar konusunda Uslu ve Filiz’e bilgiler verdi. Başkan Küpeli, Eskişehir OSB olarak iş birliklerini önemsediklerini belirterek, sanayicilere katkı sunma noktasında ülkemizin önemli iş çevreleriyle iş birliği yapmaya her zaman hazır olduklarını dile getirdi. Küpeli, Denizli ve Eskişehir illeri arasındaki sanayi ve ticaret alanında ortak iş birliğinin daha da geliştirilmesinin her iki şehre de önemli kazançlar sağlayacağını ifade etti.

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Uslu ise, “Eskişehir’de olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ülkemizin en önemli sanayi şehirlerinden biri olan Eskişehir, ekonomisi ve sanayisi ile de ön planda bulunuyor. Eskişehir özellikle havacılık sanayisi başta olmak üzere yüksek teknolojiye dayalı, ihracat ağırlıklı ve yüksek katma değerli ürünlerin üretiminde söz sahibi konumunda. Eskişehir OSB Başkanımız Nadir Beyle iş birliklerimizi geliştirmek amacıyla bir ziyarette bulunduk” dedi.

Denizli OSB Başkanı Uslu, ev sahipliği için Küpeli’ye teşekkürlerini iletirken, ülkenin gelişimine katkı sağlama noktasında Eskişehir OSB ile işbirliğine her zaman açık olduklarını dile getirdi.