Denizli Organize Sanayi Bölgesinde kurulması planlanan Teknoloji Geliştirme Bölgesinin iş modelinin, konseptinin ve hizmetlerinin belirlenmesi amacıyla çalıştay düzenledi.

Denizli Organize Sanayi Bölgesinde kurulması planlanan Teknoloji Geliştirme Bölgesinin iş modelinin, konseptinin ve hizmetlerinin belirlenmesi amacıyla çalıştay düzenledi.

Denizli Organize Sanayi Bölgesinde kurulması planlanan Teknoloji Geliştirme Bölgesinin iş modelinin, konseptinin ve hizmetlerinin belirlenmesi amacıyla Denizli OSB Konferans Salonu’nda çalıştay düzenlendi. Çalıştayda fizibilite çalışmalarının ön araştırma keşfedilnleri paylaşılarak katılımcılar ile keşfedilenler üzerine istişarelerde bulunuldu. Gökhan Dinç ve süreç yöneticisi Eda Kahraman Aşırım’ın sunum yaptığı çalıştaya Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu, Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürü Ahmet Taş ile il genlinden ve il dışından çok sayıda kurum ve işletme temsilcisi katıldı. Çalıştayın açış konuşmasında emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ederek sözlerine başlayan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdulkadir Uslu, “Denizli’nin mevcut AR-GE, yenilikçilik, girişimcilik kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla Denizli OSB’de kurulması planlanan Teknoloji Geliştirme Bölgesinin ihtiyaçlarını ve konseptini belirlemek için düzenlenen bu çalıştaya katılım gösteren herkese teşekkür ederim” dedi.

“Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin deneyimlerini dinleyerek değerlendirmede bulunacağız”

Çalıştayın hayırlara vesile olmasını temenni eden Başkan Uslu, “Teknopark yatırımı sürecinde potansiyel teknopark kullanıcılarının görüş, katkı ve önerilerini derinlemesine alabilmek amacıyla hazırlanan bu çalıştayın sürece önemli katkıları olacaktır. Çalıştayda hem farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımızın görüş ve önerilerini hem de ilimizdeki ve il dışındaki diğer Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin deneyimlerini dinleyerek değerlendirmede bulunacağız. Proje yönetim süreçlerinin yoğun bir şekilde münzara edileçeği bu çalıştayda nitelikli çıktıların oluşmasını ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.