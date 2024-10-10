Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve ÇATOM Çevre Atık Toplama Merkezi işbirliğinde Denizli OSB’ye kazandırılması planlanan ‘Atık Toplama Merkezi’ projesi için sanayicilerin katılımıyla ‘Sürdürülebilir Çevre Yönetimi’ konulu seminer gerçekleştirildi.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu’nun öncülüğüyle Bölge’de sürdürülebilirliğin sağlanması ve geri dönüşüm ile daha yaşanabilir bir çevre oluşturma hedefleriyle yeni bir proje için adım atıldı. Bölgeye kazandırılması planlanan ‘Atık Toplama Merkezi’ ile sanayicilerle önemli bir yatırım daha buluşturulacak. Bu kapsamda ÇATOM Çevre Atık Toplama Merkezi ile gerçekleştirilen ortak çalışma kapsamında hayata geçmesi planlanan Merkez için Denizli OSB Konferans Salonu’nda ‘Sürdürülebilir Çevre Yönetimi’ konulu seminer gerçekleştirildi. Seminerin açılış konuşmasını Denizli OSB Arıtma Tesisi Müdürü İbrahim Ereşme yaptı. ÇATOM Genel Müdürü Mutlu Kaya ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Erdem Görgün yaptıkları sunumlarla katılımcıları Atık Toplama Merkezi projesi ve kazanımları hakkında bilgilendirdi.

“Sanayicimize yüzde 90 geri kazanım sağlayacağız”

Projeye dair bilgiler veren ÇATOM Genel Müdürü Mutlu Kaya; “Sürdürülebilirlik büyük bir ekosistemdir. Bu merkezin kurulmasındaki amacımız, OSB’mizden çıkan atıkları en katma değerli hale getirerek geri kazanıma yönlendirmek ve tüm firmalarımıza bir değer oluşturulmaktadır. Bunu uçtan uca dijital bir takip mekanizmasıyla yöneteceğiz. Hedefimiz, hem karbon ayak izinin azaldığını ispat ederek sanayicimize gösterebilmek hem de aynı zamanda kurulan tedarik zinciri operasyonu ile fosil yakıt tüketiminin azaltılması. Bu çıktıların ihracatta belgelendirilmesinin de önemli olduğuna inanıyoruz. OSB içerisindeki Atık Toplama Merkezi ile sanayicimizin hızlıca atıklarını teslim etmesi ve bu atıkların doğru şekilde ayrıştırılarak kaliteli bir geri dönüşüm sağlanması amaçlanıyor. Günümüzde endüstriyel simbiyoz denilen bir uygulama var. Bu uygulamanın en büyük katkısı; bir firmanın çıktısı diğer firmanın girdisi oluyor. Bu sayede maliyetleri düşürmeye yönelik önemli bir çalışma yapılmış oluyor. Atık Toplam Merkezimizle birlikte sanayicimizin çıktısına yönelik olarak yüzde 90’ın üzerinde tekrar geri kazanım prosesine ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.