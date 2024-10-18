Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Pamukkale İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında “Meme Kanseri Farkındalık Semineri” gerçekleştirildi.

Denizli OSB Müdürlüğü, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında bölgede yer alan firmalardaki kadın personele yönelik bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Pamukkale İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde “Meme Kanseri Farkındalık Semineri” gerçekleştirildi. Denizli OSB Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerde Pamukkale KETEM Sorumlu Hekimi Dr. Tülay Alan, Ebe Emel Kayan ve Ebe Bircan Fırtına konuşmacı olarak yer aldı. Pamukkale KETEM Sorumlu Hekimi Dr. Tülay Alan ve Ebe Emel Kayan katılımcılara “Meme Kanseri” tanı ve tedavi yöntemleri hakkında sunum gerçekleştirirken, Ebe Bircan Fırtına organ bağışı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Etkinlikte katılımcıların yakalarına meme kanseri farkındalığını simgeleyen ‘pembe kurdeleler’ takılırken, erken teşhisin önemine de vurgu yapıldı.