Denizli Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama’ eğitimi tamamlandı.

Denizli OSB tarafından işletmelerin çevre alanındaki sürdürebilirlik hedeflerini net olarak belirleyebilmesi ve bu alandaki olumlu katkılarını paydaşlarına sunması için Kurumsal Karbon Ayak İzlerinin izlenmesi (hesaplanması) ve raporlanması hedefiyle düzenlenen eğitim, Rever Akademi kurucularından Volkan Çağın ile Çağlar Güven’in sunumuyla gerçekleşti.

Denizli OSB çalışanlarının ve bölgede yer alan firma temsilcilerinin katılımına açık olarak düzenlenen eğitimde sunum yapan Volkan Çağın; “Kurumsal Karbon ayak izinin hesaplanması, bir kuruluşun sebep olduğu sera gazı emisyonlarının yaşam döngüsü yaklaşımı ile belirlemesini ve etkin bir şekilde yönetilerek azaltılmasını hedeflemektedir. Yaşam döngüsü yaklaşımı bir kuruluş tarafından kullanılan ürün ve hizmetlerin sağlanması aşamasından, üretilen ürünlerin kullanımı sonrasında ortaya çıkan atıkların yönetilmesine kadar geçen tüm süreci kapsamaktadır” dedi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu ise “Karbon ayak izi hesaplamaları çevresel sürdürülebilirlik anlamında önemli bir göstergedir. TBMM tarafından kabul edilerek imzalan Paris anlaşması gereğince karbon ayak izi için verilen taahhütlerin yerine getirilmesi adına hesaplama ve raporlamaların yapılarak mevcut durumun analiz edilmesi gerekmektedir. Biz de bu kapsamda çalışmalarımıza yön vererek Bölgemiz firmalarının ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler düzenlemekteyiz. Katılan herkese çok teşekkür ederim. Firmalarımızdan gelen talepler doğrultusunda hizmetlerimize yön vermekteyiz” diye konuştu.