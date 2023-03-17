Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde ‘Basınçlı hava sistemlerinin şartlandırılması, basınçlandırılması, ısı geri kazanım ve enerji verimliliği’ konulu bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü eğitimlerine aralıksız olarak devam ediyor. Seminerler çerçevesinde Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu’nda ‘Basınçlı hava sistemlerinin şartlandırılması, basınçlandırılması, ısı geri kazanım ve enerji verimliliği’ konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Müdürlükten yapılan açıklamada, “Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak enerji maliyetlerinden en çok etkilenen üreticilerimizin sürdürülebilir üretim stratejilerine katkıda bulunabilmek adına işletmenin nefesi olan basınçlı havayı en verimli kullanabilecekleri çözümlere dikkat çekmeye devam ediyoruz. Bu sebeple gerçekleştirilen seminere de ilgi ve katılım yoğundu” ifadelerine yer verildi.

Ardından katılım sağlayan firma temsilcilerinin soruları cevaplandıktan sonra seminer son buldu.