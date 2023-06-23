Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Dijital Bordro ve ERP Çözümleri” konulu seminer Denizli OSB Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş’ın açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte, organizasyon ve insan kaynakları planlaması, seçme ve yerleştirme, eğitim yönetimi, performans yönetimi, iş değerleme ve ücret sistemi, kariyer ve yetenek yönetimi, self servis çalışan sayfası ve Dijital Damga ürünü hakkında bilgiler verildi.

Konu hakkında konuşan Ferhat Zengin, “UyumHRM çözümü sayesinde, büyük veya kurumsal şirketlerin ve KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu bordro ve işe alımdan performans değerlendirmeye, izin takibinden kariyer planlamaya kadar, tüm insan kaynakları süreçleri bir bütün olarak tek noktadan yönetiliyor. Ürün, işletmelerde kurumsal ve bireysel gelişimi destekleyen, ihtiyaçlara göre yapılandırılabilen, işgücü yönetiminin tüm aşamalarını kapsayan, esnek ve istikrarlı bir altyapı sunan, sektör ve büyüklükten bağımsız her işletmenin insan kaynakları süreçlerini mobil ortamda yalın ve çevik bir anlayışla dijitalleştiren web tabanlı bir platformdur. uyumHRM bugüne kadar sektöründe önemli oyuncular olan yaklaşık 500’den fazla firmaya ulaşmış ve bu işletmelerin ortak ya da kendine has süreçlerinde çözüm ortağı olarak Türkiye’nin en başarılı HRM yazılımlarından birisi haline gelmiştir” dedi.