Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Pamukkale İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile "Hareket Ediyorum Kanserden Korunuyorum" konulu seminer gerçekleştirildi. Düzenlenen seminerin önemine vurgu yapan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı; "Bölgemizde yaklaşık 30 bin kişi çalışmaktadır. Çalışanlarımızın sağlığını önemsiyor ve her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz" dedi.

Denizli OSB Müdürlüğü ve Pamukkale İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde Hareket Ediyorum Kanserden Korunuyorum" konulu seminer düzenlendi. Denizli OSB Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde Pamukkale İlçe Sağlık Müdürlüğü KETEM Doktoru Banu Meryem Anıl, Hemşire Emel Kayan ve Fizyoterapist Özlem Batmaz katılımcıları kanserde erken teşhis, tanı ve tedavi yöntemleri, KETEM’in faaliyetleri, fiziksel aktivitenin sağlık üzerine etkisi konularında bilgilendirdiler.

"Sağlıkla ilgili tüm çalışmalarda öncülük yapmaya devam edeceğiz"

Seminerle ilgili açıklama yapan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı; "Organize Sanayi Bölgemizde yaklaşık 30 bin kişi çalışmaktadır ve bu çalışanların yarısından fazlasını kadın çalışanlar oluşturmaktadır. Yıl içerisinde Pamukkale İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ile işbirliği içerisinde bu tür eğitimlere ev sahipliği yapıyoruz. Çalışanlarımızın sağlığını önemsiyor ve her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz. Sağlıkla ilgili tüm çalışmalarda öncülük yapmaya devam edeceğiz. Herkese sağlıklı bir ömür dileriz" dedi.