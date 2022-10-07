Kurumsal profesyonelliği sportif performansla buluşturan ve şirketlerin yeşil sahadaki buluşma adresi olan Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü liginde futbol heyecanı uzun bir aradan sonra tekrar başladı.

Kurumsal profesyonelliği sportif performansla buluşturan ve şirketlerin yeşil sahadaki buluşma adresi olan Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü liginde futbol heyecanı uzun bir aradan sonra tekrar başladı.

Denizli OSB liginde uzun bir aradan sonra ilk maçlar için düdük çalındı. Katılımcı şirketlerin ister oyuncu, ister seyirci olsun tüm çalışanlarının eğlenceli vakit geçirmesini amaçlayan Denizli OSB Ligi, böylece çalışanların şirketlerine olan bağlılıklarını pekiştirme olanağı sağladı. Dostluğu ön planda tutan, futbol coşkusunun halı sahalara taşındığı Denizli OSB Ligi, katılımcılarına profesyonel bir atmosfer sunuyor.

DOSB Ligi ile ilgili açıklamalarda bulunan Spor Komite Başkanı ve Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürü Ahmet Taş; Lige yoğun bir katılımın olduğunu, bu sezonda çekişmeli ama centilmenliğin ön planda olduğu bir turnuva olacağını tahmin ve temenni ettiğini söyledi. Taş: “Bu sezon toplam 32 takımın mücadele ettiği Denizli OSB liginde katılımın yüksek olduğu için mutluyuz. İş stresinden uzaklaşıp çalışanlarımıza spor yaptırmanın mutluğunu yaşıyoruz. Bu yıl futbol turnuvasının tüm maçlarını Youtube kanalımızdan canlı olarak yayınlıyoruz. Tüm katılımcı ve sporculara başarılar diliyorum” dedi.

Katılan takımların yetkilileri futbol turnuvası için uzun süredir antrenman yaptıklarını ve bu yıl turnuvanın seviyesinin yüksek olacağını düşündüklerini ifade etti. Haftanın üç günü yapılan maçlarda Pazartesi ve Cuma günleri yükselme grubu, Çarşamba günleri ise süper lig maçları yapılıyor.