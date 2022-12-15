Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve 3. Göz Danışmanlık iş birliği ile düzenlenmiş olan ‘Şirket yöneticileri için finansal okur yazarlık eğitimi’ gerçekleşti.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve 3. Göz Danışmanlık iş birliği ile düzenlenmiş olan ‘Şirket yöneticileri için finansal okur yazarlık eğitimi’ gerçekleşti.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu’nda gerçekleşene ‘Şirket yöneticileri için finansal okur yazarlık eğitimi’ sanayicilerin yoğun katılımıyla başladı. Güncel verilerin ele alındığı eğitimde, açılış konuşmasını ilk Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş gerçekleştirdi. İşletmelerde görülen en önemli sıkıntılardan birinin “İş verenlerin ve finansal okur yazarlığın ne derecede yeterli olup olmadığı konusu” olduğuna vurgu yapan Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürü Ahmet Taş: “İş yerinizde büyük resmi iyi görebiliyor veya okuyabiliyor olmanız lazım. Kontrolü kaybetmek bazen an meselesi olabilir. İşverenlerin ve üst düzey yöneticilerin veya işletmelerin finans, muhasebe yöneticilerinin bu duruma olan hakimiyetleri işletmedeki finans çarkının dönmesini sağlayacaktır. İşte bizde bölgemizde yer alan işletmelerimize bunun önemine istinaden bu eğitimi planladık. Bu eğitimlerden elde edilen kazanımlarla şirketin tüm hesaplarını gözlemlediğinizde resmin gerçek yüzünü yani şirketinizin şimdiki ile gelecekteki durumunu görecek; eylem planlarınızı bu doğrultuda hazırlamanız konusunda size yardımcı olacaktır” dedi.,

Şirket yöneticilerinin, şirketin geleceğe yönelik kararlarını daha isabetli vermeleri için gerekli finansal alt yapının oluşturulmasını ve şirket yöneticilerinin şirketin tüm risklerine hakim olmasını sağlamak, bu sayede riskleri dengede tutarak kurumsal sürdürülebilirliğin temelini oluşturmak, ekonomide meydana gelen gelişmelerin daha kolay algılanmasını sağlayarak alınacak tedbirlerde daha seri ve isabetli davranılmasına destek vermek amacıyla düzenlenen eğitimde; İşletme sahipleri ve yöneticilerin işletmelerin artık olmazsa olmazı durumuna gelmiş finansal yönetiminin önemini, finansal yeterlilik ve okur yazarlığın faydalarının geleceğe dönük temel olduğu katılımcılarla paylaşıldı.