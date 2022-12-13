DENİZLİ (İHA) – Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü tarafından "EYT ve İşletmelerde İşgücü Planlaması" konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü tarafından "EYT ve İşletmelerde İşgücü Planlaması" konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili mevcut bilgilerin paylaşıldığı, sanayicileri bekleyen risklerin ve bu risklere karşı alınabilecek önlemlerin değerlendirildiği "EYT ve İşletmelerde İşgücü Planlaması" konulu bilgilendirme toplantısı Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karadeniz’in sunumuyla Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürü Ahmet Taş’ın açılış konuşması ile başlayan toplantıya Denizli OSB’de yer alan firmaların ilgisi yoğundu. Konuyla ilgili detaylı bilgilerin aktarıldığı sunumun ardından, toplantı katılımcıların soru cevap şeklinde geçen bölümüyle devam etti.

EYT düzenlemesinin çalışma hayatına muhtemel etkilerinin değerlendirildiği toplantıda katılımcılar EYT’lilerin emekli olmalarının gerek mikro düzeyde işletmelere gerekse makro düzeyde genel ekonomik göstergelere bazı yansımaları olacağı konusu üzerinde istişarelerde bulundu

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EYT ile ilgili yapılan çalışmaları ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve konuyla ilgili bilgilendirmeleri bu tarz toplantı ve sunumlarla Denizli Organize Bölgesinde yer alan firmalarla paylaştıklarını vurgulayan Bölge Müdürü Ahmet Taş, “Uzun zamandır gündemi meşgul eden ve çalışanların çözüm beklediği EYT konusunda gelinen aşama hakkında Bölgemiz firmalarını bilgilendirelim istedik. Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karadeniz hocamıza EYT’nin son durumu hakkında firmalarımızı bilgilendirmesi konusunda ricada bulunduk. EYT Kanunu çerçevesinde emekli olacak tüm çalışanlara şimdiden hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz.” dedi.