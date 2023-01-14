DENİZLİ (İHA) – Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Enerji Verimliliği Uygulamaları” paneli geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Enerji Verimliliği Uygulamaları” paneli geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi ile TMMOB Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Enerji Verimliliği Uygulamaları” konulu panel, Denizli OSB Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü ŞYK Başkan Vekili Ali Pala’nın yaptığı panele konuşmacı olarak katılan Dr. Öğretim Üyesi Öner Atalay "Enerjide Sürdürülebilirlik", Fatih Yaşa "Enerjide Yasal Mevzuatlar" ve Lütfi Can Kavurucu ise "Enerji Verimliliğinin Sanayideki Önemi" konularında birer sunum gerçekleştirdi.

Panele Denizli OSB içerisinde yer alan işletmelerde görevli TMMOB Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesinin 57 üyesi katılım sağladı. Panelin sonunda, katılımcılar tarafından merak edilen sorular cevaplandırıldı.