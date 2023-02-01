Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘İleri düzey excel eğitimi’ DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi’nde gerçekleşti.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘İleri düzey excel eğitimi’ DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi’nde gerçekleşti.

Denizli OSB’de eğitimler devam ediyor. Bu çerçevede belirli düzey Microsoft Office Excel bilgisine sahip olan kişilere özellikle iş hayatlarında karşılaşabilecekleri problemlere etkin bir çözüm bulmaları amacıyla planlanan İleri Excel Eğitimi sayesinde Katılımcıların alınan bu eğitim sonrasında MS Excel programını iş hayatlarında daha etkin ve verimli bir biçimde kullanmaları hedefleniyor.

Hayata geçirdikleri eğitimlerle işletmelerin ve çalışanların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını belirten Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu: “Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğümüz iştiraki olan DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezimiz de bireylere sevdikleri meslek üzerinden nitelik kazandırmak, özel sektörün mesleki eğitime ilgisini artırmak, mesleki eğitim içeriklerinin geliştirilerek bireylere katkı sağlamak ile beraber iş gücünün arttırılması hedeflenmektedir. DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezimiz sanayide aranılan, nitelikli, ekip çalışması alışkanlığı kazanmış, toplumsal sorumluluk sahibi ve özgüven sahibi teknik elemanlar yetiştirmekte ve mesleki eğitim felsefesine uygun programlar sunmaya devam etmektedir. Gerçekleştirdiğimiz İleri Excel Eğitimlerimiz sayesinde kurum çalışanları Microsoft Office Excel programını ileri seviyede kullanacaklardır. Bu ve benzeri eğitimlerimize 2023 yılında da ara vermeden devam edeceğiz. Öncelikli olarak eğitim ihtiyaçlarının doğru ve eksiksiz tespiti ardından gerekli iletişimlerin sağlanması ve alanında uzman eğitmenlerle sunduğumuz bu eğitimlere ilgi ve katılım artarak devam ediyor” dedi.