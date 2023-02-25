Denizli’de DOSTEK öğretmen ve öğrencileri, imece usulü içinde soba, lavabo ve duş imkanı sağlayan çadırları üretip deprem bölgesine göndermeye başladı.

Denizli’de DOSTEK öğretmen ve öğrencileri, imece usulü içinde soba, lavabo ve duş imkanı sağlayan çadırları üretip deprem bölgesine göndermeye başladı.

Depremden etkilenen şehirlere destek her geçen gün artarak devam ediyor. Bölgede faaliyetlerini sürdürmeye devam eden Denizli Organize Sanayi Bölgesi, ilk günden bu yana seferber oldu. Bu çerçevede DOSTEK öğretmen ve öğrencileri, depremzedelerin en çok ihtiyaçlarından biri olan çadır üretmeye karar verdi. İmece usulü gece gündüz çadır dikmeye başlayan öğretmen ve öğrenciler, mobil tuvalet, soba ve duş prefabrikler ile çalışmayı ihtiyaçları tamamen karşılayacak şekilde sürdürdü. 3 tır dolusu tam donanımlı çadırlar Adıyaman ilinde depremzedeler için yola çıktı. Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkan Vekili Necip Filiz, çalışmaların süreceğini belirterek bir sonraki durağın Hatay olduğunu işaret etti.

“3 tırı da bu Cumartesi günü o bölgedeki Adıyaman’a sevk edeceğiz”

Sanayi Bakanlığı tarafından Adıyaman OSB ile kardeş protokolü imzaladıklarını anlatan Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkan Vekili Necip Filiz, "Biz ilk gün deprem olduğunda hemen organize sanayi bölgemize bağlı itfaiye ekiplerimizi, kaza kırım enkaz müdahale ekipmanları ile birlikte yola çıkardık. Ekip depremin olduğu günün sabahı oradalardı. Hemen 7 kişilik bir ekip müdahaleye başladılar. Bu süreçte ilk gün battaniye konusunda ciddi bir çalışma yaptık. Bölge sanayicilerimiz hemen destek oldular. Ayni ve nakdi yardımlar yapan sanayicilerimizin katkılarıyla yaklaşık 100 bine yakın battaniye oraya sevkiyatı gerçekleştirdik. Daha sonra tabii süreç içerisinde kefen bezi defineleri için ihtiyaç oldu. Onunla ilgili bir çalışma yapılarak bir gönderim oldu Barınma ile ilgili orada destek olmak için ihtiyaç olduğu için 300 çadır, 300 soba, mobil tuvaleti, banyosu lavabosuyla dolu böyle bir 3 tırı da bu Cumartesi günü o bölgedeki Adıyaman’a sevk edeceğiz. Çünkü Denizli OSB ve Adıyaman OSB’nin bir kardeş protokolü var” dedi.

“Çadırların profil demir aksamını işletmemizde ürettik”

Bu önemli süreçte çalışmalara destek veren herkese teşekkür eden Başkan Vekili Necip Filiz, “Tabii bu çalışmalar devam ediyor. Çadırların profil demir aksamını işletmemizde ürettik. Sobalarında metal aksamın ile kaynaklarını burada yaptık. Çadırın üst bezlerini bizim Mesleki Eğitim Merkezimizde dikiş kursu verdiğimiz, dikiş makinalarımızla yaptık. DOSTEK Kolejindeki tekstil bölümündeki öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin hepsi süreci dahil oldular ve 2-3 gün içinde bu yüzlerce çadırın dikim işini gerçekleştirdiler. Hepsini bir inşallah bu hafta sonu sevk edeceğiz. Ben süreçte yer alan öğrencilerimize, öğretmenlerimize, okul müdürümüze, mesleki eğitim merkezi müdürümüze ve bölge müdürümüze de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.