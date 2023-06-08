Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde düzenlenen “ISO IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi” Denizli OSB Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Elzem Akademi iş birliği ile düzenlenen “ISO IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi” Denizli OSB Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Denizli OSB Müdürlüğü personeli ve bölge firmalarının katılımına yönelik düzenlenen eğitim, Elzem Akademi Kurucusu Teyfik Bıyıklı’nın sunumuyla gerçekleşti. Toplam kalite uzmanı Teyfik Bıyıklı, “Günümüzde bilginin korunmasını sağlamak vazgeçilmez bir ihtiyaç olmuştur. Kurumumuzda, firmalarımızda etkili bir bilgi güvenliği yönetimini kurmak, bilgi kaynaklarımızın en iyi şekilde korunmasını sağlamak temel hedeftir” dedi.

“Bölgemiz firmalarının da katılımına açık olarak gerçekleştirdik”

Eğitim sonunda açıklama yapan Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürü Ahmet Taş, “2023 yılı hedeflerimiz arasında yer alan ISO IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmak ve belgelendirmek amacıyla yaptığımız çalışmalar çerçevesinde düzenlemiş olduğumuz eğitimi, sistemi kurmak isteyen, sistem hakkında bilgi sahibi olmak isteyen Bölgemiz firmalarının da katılımına açık olarak gerçekleştirdik. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.