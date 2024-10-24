Denizli OSB Yönetim Kurulu, bölgeye kazandırılan ‘Arıtılmış Atıksuyun Geri Kazanım Projesi Pilot Tesisine inceleme gezisi düzenlendi. Kurulacak olan tesis ile arıtılmış atıksuyun yüzde 90’ını geri kazanılarak, sanayicilerin kullanımına sunulacak.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Selim Yaymanoğlu, Osman Uğurlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Cemalcan Sirkeci, Mehmet Çalışkan ve İsmail Aslan ile Bölge Müdürü Ahmet Taş, Bölge Müdürlüğüne bağlı Arıtma Tesisine kazandırılan ‘Arıtılmış Atıksuyun Geri Kazanım Projesi Pilot Tesisi’nde incelemelerde bulundu.

Yönetim Kuruluna tesis hakkında bilgiler veren Arıtma Tesisi Müdürü Çevre Yüksek Mühendisi İbrahim Ereşme, “Mevcut Arıtma Tesisi kapasitemizin yüzde 98 doluluğa ulaşması nedeniyle, sanayicilerimizin yeni yatırımlarının önünü açmak için yeni bir arıtma tesisine ihtiyaç duyuldu. Bunun için Bölgemizin 1.5 kilometre altında 26 bin metrekarelik bir alanı satın alarak günde 30 bin metreküp kapasiteli bir proje hazırlayıp Dünya Bankası’na sunduk. Dünya Bankası bu projemizi kabul ederek gerekli çalışmaları başlattı. Önümüzdeki hafta bu tesisin ihalesi yapılarak Aralık 2024 itibari ile inşaata başlanılacaktır. Bu tesis yaklaşık 12 milyon Euro’ya mal olacaktır” dedi.

“Arıtılmış suyun yüzde 90’ını geri kazanılarak sanayicimizin kullanımına sunacağız”

Teknik incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Derya Baltalı; “Sürdürülebilir ve temiz üretim için atıksuyun geri kazanımı uzun zamandır yönetim kurulumuzun gündeminde yer almaktaydı. Ayrıca; Yeşil OSB Sertifikasyon Standartları ve sanayicimizin en büyük pazarının yurt dışı ülkelerinden oluşmasından dolayı mevcut uluslararası şartlar, yenilikçi ve nitelikli tüketim ile beraber üretim değerleri de göz önüne alındığında, atıksuyun ileri arıtma teknikleri ile geri kazanılmasının uygulamaya geçilmesinde rol oynamıştır. 2872 sayılı Çevre Kanununa bağlı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 19’da belirtilen standartların altında arıtarak Sarıçaya deşarj ettiğimiz arıtılmış suyun yüzde 90’ını geri kazanarak sanayicilerimizin kullanımına sunacağız. Bu tesisin inşaatı öncesi Arıtılmış Atıksuyun Geri Kazanımı Pilot Tesisimizi tamamlayarak hedeflerimize ulaştık. Kuracağımız tesis; Türkiye genelinde en son arıtma teknolojilerinin uygulanacağı en iyi tesislerden birisi haline gelecektir. Her işletmenin böyle bir tesisi kurması hem yer hem de maliyet açısından büyük zorluklar getireceğinden dolayı OSB Yönetim Kurulu olarak Merkezi Sistem yaparak tüm sanayicilerimizi bu zorluktan kurtaracağız. Yönetim Kurulumuz ve sanayicilerimiz olarak vizyonumuz ’Arıt Deşarj Et’ yaklaşımı yerine ‘Geri Kazan’ yaklaşımına dönüşmüştür” ifadelerini kullandı.