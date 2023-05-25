Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) yetkilileri, Denizli OSB iş birliğinde gerçekleştirilen “İŞMEP Projesi” çerçevesinde Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret ederek yürürlükte olan proje hakkında bilgi aldılar.

“Geçici Koruma Altındaki Suriyeli ve Türk Vatandaşları İçin İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi Projesi” çerçevesinde Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) arasında 28 Nisan 2022 tarihinde imzalanan İşyerinde Mesleki Eğitim ve Gelişim Programı (İŞMEP) çerçevesinde tekstil, makine ve mermer sektörü öncelikli olmak üzere 100 Suriyeli ve 100 Türk vatandaşın çalışma onaylarının alınması ve mevcut eleman arayan firmalara yerleştirilip meslek sahibi olması hedeflendi. Denizli OSB olarak proje çerçevesinde DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan Denizli ILO Ofisi Proje ekibi, 1 Haziran 2022 tarihi itibariyle mesleki eğitim ve istihdam çalışmalarına başladı. Denizli ILO Ofisi Proje Ekibi, DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Hakkı Öztürker koordinatörlüğünde 6 kişilik bir ekip ile firma ziyaretlerine başladı.

Proje uygulama sürecinde işe yerleştirilecek Geçici Koruma Altındaki Suriyeli ve Türk vatandaşların çalışma başvuruları, izinlerin alınması ve mesleki eğitim ile istihdam alanlarına yönelik çalışmak isteyen kişilerin başvuruları değerlendirilerek, ILO projesinden yararlanıp yararlanamayacakları belirlendi. Geri kalan 9 aylık süreçte işe yerleştirilen kişilerin destek ödemeleri ve firmalardan alınacak matbu belgeler tamamlanarak işyerlerine firmalara teşvik ödemeleri gerçekleştirilmiş ve mesleki becerilerin geliştirilmesi hedeflendi. Proje çerçevesinde istihdam gerçekleştirilen firmalar 6 ay boyunca istihdam edilen kişi sayısınca asgari ücretin yüzde 30’u ve SGK prim desteklerinden faydalandı.

İLO İŞMEP Projesinde yeni durum incelenmiş, yaklaşık 400 kursiyer firmalar ile mülakata alınmış, mesleki gelişim eğitimleri verildi. SGK girişi yapılmış olan 158 aday ise teşvik desteğinden yararlandırıldı. İşe yerleştirilen bu adayların 97’si Türk vatandaşı 61’i de Geçici Koruma Altında ilde yerleşim gösteren Suriye vatandaşıdır.

Ziyaret sırasında göstermiş olduğu misafirperverlik dolayısı ile Bölge Müdürü Ahmet TAŞ’a teşekkürlerini sunan Proje Koordinatörü Emily Harwıt, Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile gerçekleştirilen proje çerçevesinde başarılı bir organizasyon içerisinde olduğunu, firmaların istihdam edilen çalışanlara yaklaşımlarından memnuniyet duyduğunu belirtti. Denizli OSB ILO Ofisi proje koordinatörü Hakkı Öztürker ve proje ekibine yapmış oldukları çalışmalar için teşekkür eden Emily Harwıt, özellikle Engelli istihdamı konusunda projenin gerçekleşmiş olduğu 6 il içerisinde Denizli OSB’nin ilk sırada olduğunu belirtti. Denizli OSB ile iş birliklerinin devam edeceğini ve yeni projeler ile çalışmaların süreceğini belirterek ziyaret tamamlandı.