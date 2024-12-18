Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde kurulacak olan Denizli OSB Teknopark Yönetici A.Ş., ilk yönetim kurulu toplantısını Denizli OSB Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi.

Toplantıya Denizli OSB Teknopark Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Başkanvekilleri Selim Yaymanoğlu, Cemalcan Sirkeci, Yönetim Kurulu Üyeleri, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Prof. Dr. Turan Karadeniz ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezai Tokat, DOSAV Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş katıldı. Gerçekleştirilen ilk Yönetim Kurulu Toplantısında Denizli OSB Teknopark Yönetici A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne Prof. Dr. Ersan Öz atandı. Kuruluş sürecine dair bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda, Proje sahibi kuruluşlar ile yapılabilecek işbirlikleri, teknopark bina inşaatı, teknik, yasal ve mali prosedürler, bina bitene kadar yönetici A.Ş. olarak yapılabilecek ve partner olunabilecek projeler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Yakın tarihlerde yönetim kurulu başkanı, başkanvekilleri, üyeler ve genel müdürün münferit veya müşterek çevre teknoparklara inceleme gezileri ve uluslararası organizasyonlara katılımı konusunda planlamalar yapacağı ifade edildi.