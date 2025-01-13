Denizli OSB Teknopark, Ege Teknoparkları Platformu’na üye oldu. Ege Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İşbirliği Platformu Toplantısı Teknokent ve Denizli OSB Teknopark’ta yapıldı.

Aydın, İzmir (3 üye), Denizli (2 üye), Manisa, Afyon, Kütahya ve Muğla Teknoparklarının üye olduğu platform altı ayda bir toplanıyor. 7 gündemin masaya yatırıldığı Platform Toplantısı’nın önemli gündem maddelerinden biri de yeni kurulan Denizli OSB Teknopark’ın üye olarak kabulü. Oybirliğiyle üyeliğe kabul edilen Denizli OSB Teknopark, Genel Müdür Prof. Dr. Ersan Öz tarafından Denizli OSB Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda üyelere tanıtıldı.

Genel Müdür Prof. Dr. Ersan Öz’ün sunumunun ardından katılımcılar merak ettiklerini sorma imkanı buldu. Toplantı aile fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.